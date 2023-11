Irrumpieron en una escuela técnica de la zona sudoeste y se llevaron herramientas

El raíd delictivo y el vandalismo cruel en los edificios públicos no se detiene y esta vez le tocó el turno a la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) Nº 547 "Héroes de Malvinas" , ubicada en Provincias Unidas al 3300,de donde desconocidos se llevaron máquinas eléctricas y manuales que suelen utilizar alumnos y alumnas del establecimiento en los talleres.

No obstante, el profesor apuntó que no es la primera vez que sufren este tipo de hechos y que en otras oportunidades sufrieron el robo de cables de la instalación eléctrica de la escuela y otros elementos de cocina. “Esto es tiempo y es dinero que no tenemos para reponer lo perdido”, señaló en declaraciones a El Tres TV.