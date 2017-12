Representantes del sector industrial que está instalado en la zona de avenida Uriburu y Circunvalación reclaman mejoras en esa trascendental arteria de la ciudad. Destacan la necesidad de trabajos de remodelación para poder afirmar el perfil emprendedor en ese sector, y también para conseguir que se asienten nuevas empresas y lograr así el crecimiento de toda la región.

"Uriburu es una avenida de vital importancia para toda la ciudad. Si se consigue su modernización y trabajos de adecuación a las necesidades actuales de los parques industriales, sin dudas se impulsará un mayor flujo vehicular y además se promoverá la instalación de nuevas radicaciones", señaló Jorge Weskamp, referente de la Asociación de Empresarios del Cordón Industrial Sur (Aecis), y el Parkempresario Rosario.

Resaltó además que "es necesario proyectar a corto plazo la puesta en marcha de un plan de tareas de remodelación de esta avenida, de gran relevancia urbana". El empresario precisó que su transformación "mejoraría los accesos a la ciudad de Rosario y también las conexiones con comunidades vecinas como Pérez y Soldini, y a otras arterias muy importantes de la ciudad a través de la avenida de Circunvalación".

"La Municipalidad de Rosario hace rato que viene hablando de una zona industrial en ese lugar, pero es evidente que se necesita de las mejoras para poder conformar un centro de atracción importante. Sin dudas, hace falta una transformación en la zona sur, que incluya especial atención en esta avenida para que nuevas industrias puedan radicarse en Rosario", apuntó con claridad Weskamp.

El empresario fue contundente: "Hoy avenida Uriburu está en un estado de fuerte abandono". Y argumentó: "No hay iluminación, no hay alumbrado público, no hay zanjeo, ni trabajos de forestación, tampoco hay cordones. Todo esto en una zona de elevado tránsito. Eso no colabora con las empresas que se están radicando y con las que pueden llegar a venir".

Teniendo en cuenta este escenario urbano, el empresario solicitó que "hay que poner en foco a la avenida Uriburu, así como se hizo con 27 de Febrero, o con Rivarola. Uriburu es una gran arteria a la que le falta infraestructura, por eso hay que adecuarla a las exigencias actuales".

Weskamp confió que en este momento en el parque empresario ya hay 22 empresas, y sobre la avenida Uriburu, desde Circunvalación al oeste, hay cuatro empresas grandes que ya están en obras. Y enfatizó: "Sin dudas esto evolucionará a una zona industrial muy importante".

En este marco, comentó que ya le trasladaron sus inquietudes a las autoridades municipales, pero que "hasta ahora no se avanzó en nada".

Muchas necesidades

Weskamp repitió que "una avenida de estas características, que atraviesa el corazón de numerosos emprendimientos industriales que se instalan en la zona en forma permanente, debe contar necesariamente con la infraestructura necesaria. Asimismo, subrayó que otro punto a tener en cuenta para que esta zona sea elegida por nuevos emprendedores es el zanjeo, y las tareas de forestación.

Desde este sector empresario admitieron que un proyecto de esta naturaleza no es simple de llevar adelante. Pero, más allá de eso, resaltaron que "sería mucho lo que la ciudad ganaría si se implementan cambios bien planificados que, por etapas, puedan ir cumpliendo objetivos que favorezcan la creación de un entorno adecuado a las necesidades de una zona industrial pujante".