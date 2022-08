Incendios en las islas: "Algunas quemas tienen causas productivas y otras buscan provocar daños"

“Lo único que descarto es que detrás de los incendios haya un desarrollo inmobiliario. Los focos son intencionales de la mano del hombre. Algunos son por causas productivas y otros para hacer daño directamente. Nos llama mucho la atención lo que sucede frente a Rosario. Allí trabajamos con los productores ganaderos, que en su mayoría son de ahí y tienen campos en las islas entrerrianas. Ellos se pusieron a disposición nuestra, nos ayudan en los operativos, nos prestan máquinas. Es muy llamativo que se prenda fuego frente a Rosario”, remarcó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la funcionaria del gobierno de Entre Ríos dijo que los incendios “son prácticamente en la misma zona frente a la ciudad. El sábado a la mañana volamos por el sector y no había incendios. El viernes había dos focos y se extinguieron. Y al día siguiente, temprano, sobrevolamos la zona y no había fuego. Y el sábado, a las 6 de la tarde, nos avisaron que se reactivaron los mismos focos”.

“Cuando sucede eso, a la tarde, no podemos salir con los brigadistas. No se los puede dejar en las islas a esa hora. Los helicópteros no llevan gente a trabajar de noche. Eso se sabe y llama la atención que se reactive el fuego a esa hora, que es cuando no podemos actuar rápido. No podemos trabajar a la tardecita por una cuestión de seguridad de las personas y de los helicópteros”, remarcó.

Al ser consultada sobre si el gobierno de Entre Ríos había entregado a la justicia los nombres de los propietarios de los terrenos donde ocurren los incendios, García expresó: “Hay sectores de las islas que son terrenos fiscales. Nosotros hemos aportado los nombres de los propietarios de los campos. De hecho, el juez federal en 2020 o 2021 abrió una causa civil contra los dueños, pero los propietarios muchas veces no son los responsables del fuego que se prende. Son corresponsables porque son los dueños, pero la mayoría no vive en las islas, residen en Rosario, San Pedro, Ramallo. Trabajamos muchos con ellos, formaron una asociación civil que colabora mucho con Entre Ríos”, subrayó.