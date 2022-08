Cabandié va este martes al juzgado de Victoria en medio de la irritación social

“Si la Justicia no actúa ni detiene a nadie, vuelve a prenderse fuego y no se encuentra al responsable”, señaló ayer Cabandié en la previa de su presentación. El ministro solicitó una “justicia ejemplificadora”.

Hoy, a las 11.45, acudirá junto a su viceministro, Sergio Federovisky, al Juzgado Federal de Victoria a cargo de Federico Martin con el fin de presentar nueva información ampliatoria a la ya aportada el 15 de julio pasado.

El funcionario repasó lo hecho por su dependencia: sistema de monitoreo con los faros de conservación y un refuerzo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con más brigadistas, vehículos, equipamiento y herramientas. Un pelotón de 100 agentes, aviones guía, helicópteros y aviones hidrantes.

“Los catastros están en manos de Entre Ríos y del juez de Victoria, Federico Martín, que es quien puede cruzar la geolocalización que le brindamos en junio del 2020 y que le damos permanentemente para que investigue e identifique quiénes son los dueños de los campos. Pasaron dos años y hay muy pocos avances”, remarcó el ministro y recordó que el mes pasado se envió información con los focos de calor detectados por el sistema de monitoreo de los faros.

Una vez más, Cabandié desembarcará en la región para reiterar sus dichos: “Es hora de que indaguen y castiguen a los responsables porque estos incendios del Delta, fueron producidos por la acción humana. Necesitamos una Justicia ejemplificadora”, enfatizó para nuevamente dirigir sus sospechas a un cambio de morfología con el fin de promover la actividad ganadera e inmobiliaria en el humedal. Es por ello que solicitarán al juez Martin que entrecruce los datos satelitales y de los faros con la información catastral a fin de cercar a los responsables.

Sin embargo, las explicaciones que brindó el funcionario en su red social parecen no haber alcanzado para aplacar el descontento de muchos ciudadanos y el pedido de explicaciones que llegó tanto del Palacio Vasallo como del Congreso.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, adelantó tras una reunión de Labor Parlamentaria que se acordó con los bloques políticos pedir una audiencia con el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, y una reunión con el propio Cabandié con la participación del Concejo a pleno.

“Estamos ante un ecocidio con graves consecuencias para la salud” dijo y anticipó que en la sesión del próximo jueves se tratarán sobre tablas expedientes presentados vinculados a esta problemática.

Otra voz que se pronunció al respecto fue la de la concejala kirchnerista Norma López: “Hay elementos suficientes para dar con los responsables. Hasta que no estén presos los que están incendiando nuestros humedales y ahogando a la ciudad, esto no va a terminar”.

Quien reclamó la presencia de Cabandié en Diputados fue el legislador socialista por Santa Fe, Enrique Estévez. “Exigimos que venga a dar explicaciones; es el segundo día consecutivo que no se puede respirar. Necesitamos un plan de trabajo real, efectivo y con presupuesto, coordinado entre el Poder Judicial, el Estado provincial y el Estado nacional para prevenir estos incendios”, destacó.

También hubo dureza en las declaraciones de la diputada provincial socialista Mónica Peralta: “Si analizamos toda la normativa a nivel nacional y provincial de Entre Ríos, nos damos cuenta que no están resolviendo las quemas en los humedales porque no quieren. No han puesto un peso en años y ahora si lo anuncios son tardíos. Entre el ministro Cabandie y el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, discuten públicamente quién apaga el fuego en vez de cumplir las leyes y ejercer el control, la prevención y el poder para aplicar sanciones. Dejaron de hacer todo lo que les correspondía hacer para sólo dedicarse a llevar pruebas a la justicia”, enfatizó.

Este miércoles la Legislatura santafesina, a pedido del diputado Esteban Lenci, esperará a la ministra de Ambiente y Cambio Climático santafesina, Erika Gonnet. Ayer, el gobierno provincial informó que llevó adelante una nueva presentación ante la Justicia Federal sobre los focos ígneos activos en territorio entrerriano. La iniciativa amplía la denuncia penal realizada el pasado mes de julio.

La diputada Peralta insistió con su argumento: “Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación más las facultades que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos perfectamente pueden tomar medidas sin hacer el circo de presentar todo esto, cuando por el monitoreo ya saben de quiénes son los campos. A la Justicia que vayan con otro tipo de pruebas o cuando no sepan de verdad. No están actuando porque no quieren”, aseguró.

En tanto, cabe recordar que el ex concejal Jorge Boasso presentó dos acciones judiciales. Una en el fuero penal de la Justicia Federal para que investigue y aplique la ley de quemas con el fin de encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población (radicada ante el Juzgada Federal Nº 3 de Rosario a cargo de Adriana Saccone) y otra ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por lesiones con dolo e intencionalidad producida por la quema de pastizales. Esta última fue aceptada y tendrá a su cargo al fiscal Matías Ocariz.

El desastre ambiental fue tendencia nacional en las redes sociales y provocó que el foco de los noticieros del país se posicione sobre la ciudad y el efecto dañino que la nube tóxica está produciendo.

A su vez, y a consecuencia de las constantes quemas, se lanzó una convocatoria a manifestarse en el Monumento Nacional a la Bandera. “Basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”, es la consigna con la que organizaciones ambientales y ciudadanos autoconvocados invitan a una concentración que se realizará mañana, a partir de las 18.

“Exigimos responsables, que aparezca la Justicia, ¿Hasta cuándo”, expresaron desde El Paraná No Se Toca. Y plantearon: “Cortá con tanta angustia e impotencia, trae tu cartel y tus ganas de vivir en un mundo mejor”.

Hasta anoche seguían activos tres focos de incendio: uno frente a Pueblo Esther, uno frente a Rosario y otro frente de fuego a la altura de San Nicolás.