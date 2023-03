Inauguraron en Tablada una casa para niños con terapias oncológicas

En tanto, el gobernador Perotti, que encabezó el acto de ayer en Virasoro al 800, declaró a este diario antes de la ceremonia que “seguramente este tipo de instituciones que hacen una tarea tan importante complementan el tratamiento que reciben los niños, por eso digo que ellos al trabajo le ponen amor y eso es algo que no tiene precio, que no se consigue”, antes de confirmar que el gobierno provincial aportó el 40 por ciento del monto que faltaba para terminar la obra: “Es así, nosotros los acompañamos con ese aporte en un momento difícil, en medio de la pandemia, porque el trabajo que hace Faohp no tiene precio”.