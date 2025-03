Hostels rosarinos denuncian competencia desleal frente a las plataformas de alojamiento

Aseguran que muchos de los que ofrecen sus servicios mediante las app no poseen habilitación ni controles. En Rosario quedan solo 13 hostels

La Cámara de Hostels de Rosario denunció que las plataformas de alojamiento como Airbnb y Booking generan una competencia desleal que perjudica al sector. En este sentido, apuntó que uno de los principales problemas es que muchos de los que ofrecen sus servicios mediante estas aplicaciones no poseen habilitación ni controles correspondientes.

"Es un desafío para cualquier ciudad del mundo. Las reglas del juego tienen que ser justas para todos. Queremos trabajar, compartimos público, tenemos ofertas distintas. Defendemos la ciudad y el turismo", expresó.

En este sentido, Ortigüela apuntó la necesidad de realizar un relevamiento de cuáles son los lugares que ofrecen alojamiento para generar una estadística precisa de la situación local.

Asimismo, remarcó que debe generarse un control sobre los espacios que no poseen habilitación. "Es una cuestión básica de seguridad para el turista. No podés alquilar un departamento y que no tenga matafuegos", resaltó.

Hostels, un lugar de encuentro

Los hostels representan espacios muy particulares. En general, sus tarifas resultan más económicas en comparación a los hoteles y muchos jóvenes eligen hospedarse en este tipo de lugares por eso.

Pero además, los hostels ofrecen un espacio de sociabilidad muy importante. Salas y cocinas compartidas generan el encuentro entre viajeros de distintas partes del país y del mundo. Incluso suelen organizar actividades culturales tanto dentro como fuera del establecimiento que generan una gran comunidad.

En su época de esplendor, Rosario llegó a tener cuarenta hostels que equivalían a dos mil camas. "No era sólo un espacio de alojamiento con tarifas más accesibles. Representaba también una movida cultural muy asociada la vida nocturna. Las cosas cambiaron mucho", apuntó Ortigüela.

En la actualidad, en la Cámara de Hostels de Rosario solamente se encuentran registrados trece establecimientos. Si bien es posible que haya algunos más por fuera de la entidad, el número de estos alojamientos bajó considerablemente. "En este contexto uno tiene que remar mucho. De pronto las tarifas son más caras, los alquileres aumentaron. En mi caso particular tuve un verano muy malo. Pero habrá que reorganizarse, planear más", concluyó.