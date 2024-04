Freno en la obra pública: el gobierno provincial negocia "intercambio" de trabajos con Nación

“Estamos en contacto con el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, un ingeniero cordobés con quien tenemos buen diálogo pero, como dicen en el campo, los funcionarios nacionales del área tienen la rienda corta. No tienen fondos para hacer obras”, destacó.

En ese sentido, Enrico citó las obras en la cascada del Saladillo como uno de los trabajos que podrían tratarse en esa especie de intercambio con el gobierno nacional. “Le planteamos a Nación que es una obra fundamental de defensa del puente de la avenida Ayacucho. Y dijimos que si el gobierno nacional no la va a hacer, el gobierno provincial lo hará. No podemos esperar. Eso generó que Nación aceptara hacer una parte de la obra”, precisó.

“Pero esto siempre se dio en el ámbito del diálogo. No hay nada confirmado. Eso fue lo que se habló con el secretario de Obras Públicas, pero hasta que no vea un convenio firmado no lo podemos dar por hecho o cierto”, subrayó.

Enrico hizo hincapié en las tareas de mantenimiento que deberían hacerse en las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe, donde según un informe oficial los siniestros viales dejan más de 10 mil lesionados por año en la provincia. Si bien en esos episodios el factor humano suele estar muy presente, también es cierto que el estado de las rutas también puede influir en la alta siniestralidad.

Dijo Enrico sobre este tema: “En Santa Fe hay 2800 kilómetros de rutas nacionales. La 11, la 34, 33, la 9, la Circunvalación de Rosario y la Circunvalación de Santa Fe. Sobre esa esta cuestión estamos reclamando, porque n se trata de obras públicas, es el mantenimiento vial, que es obligación del Estado nacional para evitar que la gente tenga accidentes. También hay que decir que la prevención del conductor es la principal medida para evitar un accidente”.