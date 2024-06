Fieras Samba Reggae cumple 5 años de lucha colectiva a través del tambor

Este lunes 3 de junio, Fieras Samba Reggae, bloco de percusión conformado íntegramente por mujeres y disidencias, cumple 5 años. Nacidas bajo el calor del Ni Una Menos, desde el año 2019 el colectivo sale a la calle , siempre con el ritmo del tambor como forma de militancia . En cada manifestación social, el grupo da el presente . Además, se han presentado en los carnavales municipales en la ex Rural de 2023 y 2024.

Interpretan samba reggae, un género musical que nació en Salvador de Bahía, Brasil, durante la década de los años 70 como expresión de lucha del colectivo afro . En ese sentido, y en diálogo con La Capital, Luciana Harreguy, profesora de música y directora musical de Fieras, explica que lo que motoriza al grupo proviene justamente de la cultura afrobahiana. La construcción de comunidad y la resistencia a través del tambor son principios de este movimiento, y el grupo rosarino honra y replica esos pilares. “Tocar el tambor en soledad no tiene sentido” , asegura Harreguy y agrega: “La danza, el canto y el tambor son una trilogía inseparable”.

8M.jpg

Además de los toques en marchas y en diferentes movidas culturales, el bloco sostiene desde 2021 talleres de formación, que no solo buscan enseñar percusión, sino también construir lazos y crear comunidad a través de la música: “La idea no es sólo pasarles un toque de tambor a quienes asisten, sino transmitirles la cultura del samba reggae, que si bien no es nuestra la adoptamos, nos significa y nos resuena mucho. Queremos transmitir la dimensión de lo colectivo y lo autogestivo”, afirma la directora musical del grupo.