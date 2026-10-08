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Feria del Libro: Ternavasio aseguró que "la historia nunca se repite, está signada por transformaciones"

La prestigiosa historiadora rosarina destacó que será "un honor" y "un gran desafío" encabezar el discurso de apertura de la Feria del Libro de Rosario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

8 de octubre 2026 · 06:10hs
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La historiadora rosarina Marcela Ternavasio estará a cargo del discurso inaugural en el marco de la apertura de la 43ª Feria Internacional del Libro de Rosario.

Virginia Benedetto / La Capital

La historiadora rosarina Marcela Ternavasio estará a cargo del discurso inaugural en el marco de la apertura de la 43ª Feria Internacional del Libro de Rosario.

"La historia nunca se repite, está signada por cambios y transformaciones. Por eso, la tarea del del historiador es tratar de ver cómo se van redefiniendo esos lazos entre pasado, presente y futuro", reflexionó la historiadora Marcela Ternavasio, quien este jueves dará el discurso oficial de apertura de la 43ª Feria del Libro de Rosario.

La inauguración oficial será en la explanada del Cultural Fontanarrosa, desde las 19. La historiadora estará acompañada por autoridades de la provincia y municipio, referentes de la Fundación El Libro y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La nómina de invitados el avento incluye a Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg y Juan José Becerra.

Historia para armar

"Una de las frases que van a escuchar mi discurso de apertura es lo que les enseñamos, precisamente, a nuestros alumnos en la Universidad: la historia no se repite, es decir, que la historia tal como la concebían antiguamente no es maestra de vida, está asignada por los cambios y las transformaciones, más allá de las continuidades que la tarea del historiador en todo caso es precisamente tratar de ver ver cómo se van redefiniendo esos lazos", consignó en declaraciones a La Capital la docente, doctora en Historia e investigadora del Conicet, Marcela Ternavasio.

>> Leer más: Marcela Ternavasio: las guerras de la independencia vistas como un juego político

Catalogada como una de las historiadoras más destacadas de la Argentina, Ternavasio aseguró con inusitada humildad que encabezar la apertura de la Feria del Libro representa un gran desafío, al tiempo que valoró el rol protagónico que le asignaron en esta edición a los historiadores.

"Es un gran desafío abrir la Feria del Libro de mi ciudad y, sobre todo, porque soy historiadora. Me parece muy interesante el lugar y la voz que este año le han dado a los historiadores. Entonces, eso representa tanto un desafío como una sorpresa, una emoción muy grande y un gran reconocimiento. Así que espero estar a la altura", valoró.

La voz del historiador entre pasado, presente y futuro

Ternavasio sostuvo que la voz del historiador comprometido con la verdad supone indagar ese pasado con una distancia prudencial de los usos políticos y las disputas memoriales en cuanto a las formas de poder para poder desentrañar, de esa manera, qué datos arroja ese pasado sobre el presente.

"Desde ya que todas las preguntas que le hacemos al pasado forman parte de los distintos presentes en los cuales los historiadores nos insertamos y nos inquietan a la hora de investigar. Los enigmas que aún consideramos que hay que desentrañar para quienes trabajamos con la historia iberoamericana y o la historia argentina; en mi caso, la historia política en particular, desde el siglo XIX al presente", explicó.

Un presente de perplejidad

Mientras prepara algunos artículos para realizar publicaciones científicas, la autora comentó que se encuentra involucrada en repensar en el siglo XIX, que consideró "un gran laboratorio de transformación" en el escenario internacional, justamente por el rol preponderante que comenzó a ocupar Latinoamérica.

"Me interesa pensar cómo se van reconfigurando los escenarios internacionales y precisamente el tema de las revoluciones iniciadas en Estados Unidos (1776-1804), que luego continúan en Iberoamérica", anticipó.

>> Leer más: Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

En ese marco, apuntó que "lo inédito es que en hispanoamérica no pueden resolver esos conflictos por la vía diplomática como lo hizo Estados Unidos con Inglaterra en un tratado bilateral, Brasil y Haití (1825) respecto a Francia y Portugal, pero el no reconocimiento de España a las independencias por largas décadas dio lugar a un repertorio muy novedoso por tratarse del reconocimiento de terceros Estados de estas nuevas naciones en construcción, por lo cual obligó al concierto de naciones europeas a tomar nota de estas nuevas doctrinas del reconocimiento, que venían aparejadas con la autodeterminación".

Abundó, además, que esto influyó de forma considerable después con la crisis de los imperios posterior a la Primera Guerra Mundial y en la descolonización de Asia y Africa tras la Segunda Guerra Mundial. Ese es, precisamente, el repertorio que se inaugura en Hispanoamérica en el siglo XIX y eso es lo próximo a publicar.

Quién es Marcela Ternavasio

Marcela Ternavasio es una de las historiadoras e investigadoras más destacadas de la Argentina, ampliamente reconocida en el ámbito académico internacional por sus innovadores estudios sobre la historia política iberoamericana del siglo XIX.

Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, ha dedicado su carrera a desentrañar los complejos procesos de construcción institucional, las dinámicas electorales y los liderazgos que surgieron tras la crisis del orden colonial en el Río de la Plata.

Actualmente, se desempeña como investigadora principal del Conicet y profesora honoraria de la UNR, además de dictar clases de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella. Su rigor analítico y su capacidad para reinterpretar el pasado la llevaron a ser nombrada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia en 2016 y a recibir el prestigioso Premio Konex en la categoría de Historia, consolidándose como una voz fundamental de la historiografía contemporánea.

Su extensa obra bibliográfica incluye títulos clave para comprender la transición hacia la modernidad política en la región, tales como La revolución del voto, Gobernar la revolución e Historia de la Argentina, 1806-1852. A través de sus investigaciones, que combinan el análisis de las estructuras de poder con los itinerarios de figuras bisagra de la época, Ternavasio logra acercar al público especializado y general una mirada lúcida sobre los conflictos y consensos que dieron forma a la Nación.

Feria Internacional del Libro

Si bien el acto de apertura es a las 19, la feria puede visitarse desde este jueves, a las 13. El evento contará con nuevas salas, espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

Días, horarios y acceso

En esta edición, el acceso será a través de un QR gratuito personal e intransferible, que se adquiere por única vez y tiene validez para todos los días y todos los espacios de la Feria. El ingreso a cada presentación está sujeto a la capacidad de cada sala, por orden de llegada.

Se podrá visitar de lunes a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22 y los sábados de 10 a 00. En tanto, el domingo 11 de octubre el espacio permanecerá abierto de 13 a 22, mientras que el domingo 18 de octubre será de 13 a 21.

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