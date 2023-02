Familiares de víctimas mantienen un acampe frente a Gobernación para reclamar seguridad

Con estas palabras, la mujer resumió el motivo del acampe: “Una vez más venimos a Gobernación a buscar respuestas, a pedir que nos escuchen. Queremos seguridad para los que quedan y justicia por nuestras víctimas. Queremos que nos atiendan y dialogar con senadores, diputados, con el intendente, el gobernador Perotti, quien ya nos atendió pero nos mintió en la cara, y con el nuevo ministro de Seguridad”.

“Aquí esperaremos una respuesta urgente. No queremos esperar más y les pedimos que se empiecen a mover para que no maten más a nadie. Que nos atienda el ministro Brilloni no cambiaría nada, porque sentarnos a una mesa de diálogo de cinco minutos y nos mientan en la cara no nos hará levantar el acampe. No levantaremos el acampe hasta que nos atiendan los máximos responsables”, remarcó.

Esther agregó que sentía “impotencia y dolor porque parece que la justicia y la seguridad no existen". Amplió: "Los que nos gobiernan miran para otro lado. Así como ayer nos acompañó mucha gente, les pedimos que hoy lo vuelvan a hacer, a iluminar a Rosario por justicia y seguridad”.

La mujer recordó cómo ocurrió el crimen de su hijo y los vaivenes de la investigación. “El caso de mi hijo volvió a cero. El supuesto asesino, nombrado por un testigo presencial, está suelto porque no había pruebas en su contra a pesar de que fue identificado por un testigo. Ahora estamos sin novedades y sin respuestas del fiscal Ferlazzo”, contó.

Esther recordó los pormenores del crimen: “Mi hijo fue a presentar a su bebé, que en ese momento tenía un mes y medio, a la casa de sus tíos. En eso, alguien golpeó la puerta. Mi hijo abrió y lo mataron con un tiro en el pecho. Después nos enteramos de que un familiar debía dinero y que se había refugiado en esa casa. Entonces, los que lo buscaban fueron a buscarlo y al que le tocó abrir esa puerta fue mi hijo”.