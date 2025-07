Faltante de patentes: Santa Fe recibirá unas 150 mil chapas nuevas antes de fin de mes

La faltante de matrículas “es algo que ocurre desde fines del año pasado”, expresó el funcionario provincial, quien admitió que la situación “es preocupante , poque hay demoras de entre 3 y 4 meses en las entregas. Por lo tanto, los vehículos nuevos salen de las concesionarias con un papel, que hay que colocar en la parte de adelante y en la luneta. Sale con la cédula azul, pero las concesionarias no reciben las patentes y los vehículos salen sin chapas”.

Un problema que no afecta solo a los autos nuevos

El funcionario de la APSV aclaró que la falta de chapa no solo afecta a los vehículos nuevos. También lo sufren los dueños de rodados que deben tramitar duplicado o triplicado por rotura, pérdida o robo. “Al parecer todo es parte de un problema con la pintura de las patentes no solo para los autos 0KM que es donde más se ve o impacta, pero también con el trámite de duplicado o triplicado con lo cual no son solo los autos nuevos”, precisó.