Fallas en la carga de declaraciones juradas: se pueden completar hasta el viernes

El gobierno provincial advirtió que queda abierto por 72 horas el sistema de registro que permite declarar la prestación de servicios. Es para quienes no se hayan adherido al paro

Se informó oficialmente que, hasta las 10 de la mañana de este jueves, un 25% de los docentes habìa completado el trámite . No obstante, esperaban que la mitad de la planta complete la declaración antes de que finalice el plazo para realizar el trámite.

La declaración jurada responde al anuncio del ministro de Gobierno Fabián Bastia de que el gobierno descontará a los educadores la jornada no trabajada por la huelga de 48 horas anunciada para este miércoles 8 y jueves 9 de mayo por los gremios Amsafe y Sadop.

"Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro", argumentó.

¿Se terminó el Estado de Derecho en Santa Fe?



Nunca en la historia de la democracia un gobierno exigió a trabajadores de la actividad privada que hicieran una declaración jurada sobre su adhesión a un paro.



Que sea obligatoria (bajo presunción de adhesión) aún si ese día no se… — Tincho Lucero (@tincholucero) May 7, 2024

Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario definió esta decisión como "un retroceso institucional en democracia" y dijo la obligatoriedad de la declaración "(bajo presunción de adhesión) aún si ese día no se trabaja o se está de licencia es un avasallamiento institucional que afecta derechos y garantías constitucionales".