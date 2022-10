Exigen una fecha para retomar el tratamiento de ley de humedales

El socialismo en Diputados pedirá día y hora para reanudar la plenaria de comisiones. El debate quedó stand by desde el mes pasado

El proyecto de ley de humedales sumará otra semana de incertidumbre. La discusión por los dictámenes en la reunión plenaria de tres comisiones conjuntas quedó en stand by, a la espera de los gobernadores “del norte”. Pero lo cierto es que no hay fecha ni plazo para reanudar la plenaria que aborde las iniciativas en danza. En este contexto, el socialismo insiste en que las mayorías “dejen de cajonear” y fijen día y hora del encuentro, el oficialismo busca apurar a sus pares para avanzar con el tratamiento parlamentario y el macrismo balconea la situación con dictamen propio.

Como ya se informó, el llamado de los “gobernadores del norte” desde Estados Unidos dejó a la plenaria de comisiones en un cuarto intermedio “sin plazos concretos”.

“Se impuso el lobby”, había vociferado el titular de Recursos Naturales, el kirchnerista Leonardo Grosso, quien se mostró ajeno a la suspensión. Justo el día anterior habían marchado al puente Rosario-Victoria entidades ruralistas. “Qué rápido se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley. Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en 2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones”, se quejó la massista Graciela Camaño.

La mayoría de los bloques mayoritarios firmaron el pedido de suspensión para escuchar a los gobernadores, pero el parate fue transversal a todos los bloques. El llamado había llegado desde Estados Unidos, donde el gobierno nacional participaba de reuniones bilaterales junto a los mandatarios provinciales Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).

Ahora, el calendario legislativo es una incógnita.

De las tres comisiones (Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura ) el oficialismo preside dos. Y hasta conducen la cabecera de la plenaria.

Como recuerdo, quedó en el pasado parlamentario las dos medias sanciones en el Senado y dictamen para ir al recinto en Diputados, pero luego naufragó en la falta de consensos.

“Por fuera del reglamento y cuando estábamos por sacar un dictamen, los presidentes de bloque de oficialismo y oposición lo suspendieron. Venimos exigiendo que se ponga una fecha para que vayan los gobernadores y avanzar en el tema. No es cierto que la mirada de las provincias no estaba contemplada en el proyecto. Queremos que haya un debate de cara a la sociedad y no se puede cajonear este tema de vital importancia y preocupación para la gente. Los humedales con una ley tendrían un mejor tratamiento de la actualidad y en todo el país”. criticó el diputado socialista por Santa Fe, Enrique Estévez.

“El mayor problema lo tiene el Frente de Todos, porque desde Juntos por el Cambio unificamos criterios en un dictamen donde compatibilizamos producción y ambiente. Hay mucha hipocresía y demagogia al afirmar que el problema de los incendios tiene que ver con los humedales. Hace dos años que los incendios no paran con leyes en vigencia que permiten el uso de la fuerza del Estado y las herramientas de la Justicia para determinar culpables de las quemas”, dijo el diputado por Santa Fe Federico Angelini para recordar: “Desde 1983 el peronismo siempre tuvo mayoría en el Senado y el 80 por ciento en Diputados. Si hay poderosos que frenan este proyecto, no somos la oposición”.

“Hay que aclarar que antes de que los gobernadores del norte publicaran el comunicado que terminó frenando el plenario de comisiones, todos los planteos que hicieron allí estaban incorporados al dictamen de mayoría que estamos construyendo, producto del diálogo, con los diputados de esas provincias”, aclaró el diputado kirchnerista por Santa Fe, Eduardo Toniolli y remarcó: “Aún así queremos que cuanto antes vayan a la comisión, expongan su punto de vista y luego avancemos con la firma del dictamen”.

En tal sentido, el legislador del Frente de Todos recordó que “la antinomia entre producción y cuidado del ambiente es falsa. El proyecto que impulsamos es claro: no prohíbe actividades humanas, las regula, brinda herramientas a los distintos niveles del Estado para el control efectivo del territorio, para que de esa manera se haga efectivo el cumplimiento de otras leyes que sin control del territorio no se cumplen (como la ley general de ambiente o la ley de quemas)”.

Lo cierto es que hasta hoy, no está convocada la plenaria de comisiones. Mañana habrá sesión y el jueves se comenzará a analizar el presupuesto 2023.

Un temario que fija otras prioridades, que podrían dilatar aún más la vociferada ley de humedales.

"Tendrán que dejarnos de tomar el pelo"

El foro de intendentes de la región, constituido por una decena de jefes comunales del área metropolitana, también se había sumado a la lucha por la ley de humedales. Además del marchar hacia el Obelisco, siguen de cerca lo que ocurre en el Congreso de la Nación. "No debemos y no lo haremos el mirar para otro lado mientras quienes se comprometieron a tratar la ley de humedales priorizan, al menos eso es lo que parece, el interés económico de unos pocos por encima de la salud y la vida de nuestras poblaciones", lanzó el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti.

El dirigente kirchnerista, consideró que "la actividad productiva en los humedales, que de hecho existen, deberá darse en un marco de sustentabilidad y sin agredir al medio ambiente", para entender que si bien son "necesarios los consensos para una ley nacional, lo que no se pueden aceptar son más excusas, más fuego, más humo".