Estudiantes de la FUR apoyaron el paro docente en la UNR

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) brindaron esta mañana una conferencia de prensa junto a la Federación Universitaria de Rosario (FUR). Allí ratificaron la decisión de no comenzar el dictado de clases en el segundo cuatrimestre, ante la falta de acuerdo salarial con el Ministerio de Educación. De esta forma, en las doce facultades y tres escuelas dependientes de la UNR no se reanudarán las actividades académicas desde el 6 de agosto.

"El paro es por tiempo indeterminado pero con evaluaciones. Si el gobierno nos llama vamos evaluar qué es lo que propone el gobierno", señaló la titular de Coad, Laura Ferrer Varela, desde la sede de la entidad gremial de Tucumán al 2200.

coad2.jpg Laura Ferrer Varela, titular de la Coad. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La puja salarial. La paritaria docente venció el 28 de febrero y desde mayo el gobierno nacional no convoca a la mesa de negociación salarial docente. "El gobierno no nos llama desde la primera semana de mayo, nos dio un 5 por ciento el 17 de mayo en forma unilateral por medio de un decreto, igual que en la dictadura, es un gobierno que gobierna de esa forma, que no nos cita para discutir qué es lo que queremos", apuntó Ferrer Varela. De todas formas, dijo que "si (el gobierno nacional) nos cita, nos sentamos y juntos vamos a ver hacia dónde vamos, no somos obtusos".

Los docentes universitarios reclaman un 30 por ciento de aumento salarial con cláusula gatillo y rechazan el ajuste presupuestario en las universidades nacionales. Hasta el momento, sólo recibieron un adelanto del 5 por ciento de aumento que Nación otorgó de manera unilateral, tras lo cual clausuró la negociación.

Ante esta situación, a principios de mes las federaciones nacionales de los profesores (Conadu y Conadu Histórica) resolvieron el no inicio del segundo cuatrimestre. En Rosario, el 80 por ciento de los docentes nucleados en la Coad se manifestaron a favor de esta medida.





Crítica del rector. Días atrás, el rector de la UNR, Héctor Floriani calificó de "extrema" la medida de fuerza de los docentes. Si bien dijo que el gobierno nacional "debería asumir que la pauta salarial quedó absolutamente desactualizada", sostuvo que la suspensión de las actividades académicas "es una medida extrema" y pidió "ponderar el daño que se puede causar a los estudiantes".





Padres en alerta. El paro lanzado por los docentes universitarios puso en alerta a los padres del Politécnico, una de las tres escuelas secundarias que dependen de la UNR, le enviaron una carta al presidente Mauricio Macri solicitando su intervención y le advirtieron que los alumnos de este secundario "se llevan cada vez más materias a rendir" y otros "buscan otros colegios para no repetir el año".





Apoyo estudiantil. Quienes también estuvieron presentes esta mañana para brindar su apoyo al reclamo docente fueron Mauricio Velozo y Manuel Leiva, presidente y secretario general de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), respectivamente. coad1.jpg Los estudiantes de la FUR dieron su apoyo a la lucha docente. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital "El conjunto de las agrupaciones estudiantiles y la Federación Universitaria de Rosario lo que vemos es que la educación pública está en riesgo por el recorte de 3 mil millones de pesos a la obra pública universitaria a principios de año, la dada de baja de convenios a través de un decreto y la política salarial docente que pone en riesgo el segundo cuatrimestre", señaló Manuel Leiva, para quien "sin salarios dignos es imposible cursar, rendir y seguir en las facultades". Para Leiva, el gobierno nacional "tiene la llave para destrabar el conflicto: tiene que escuchar a docentes, estudiantes y reactualizar las políticas de becas". Y que la FUR "está apoyando la lucha docente porque no es solamente por el salario, es por la defensa de la educación pública".