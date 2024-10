Estudiante fallecida en Bariloche: qué es la mononucleosis y cuándo puede ser grave

Una joven de 17 años falleció durante su viaje de egresados en Bariloche a causa de una complicación por un cuadro de mononucleosis. Trascendió que la adolescente ya había hecho una consulta médica en su localidad (vivía cerca de La Plata) porque tenía fiebre y fue autorizada a realizar el esperado viaje. Pero al llegar, como la evolución no era buena, tuvo que ser internada en Bariloche donde finalmente murió.

"En Rosario todos los años tenemos muchos casos, es frecuente diagnosticar mononucleosis pero la mayoría de las veces se resuelve en una semana o algunos días más y no se medica porque se trata de una virosis. Sí damos pautas para pasarla lo mejor posible", señaló el especialista.

De todos modos Krivoy hizo una advertencia: "No hay que minimizar las virosis, por eso los médicos pedimos reposo, no volver de inmediato a las actividades habituales hasta que no pasen unos cuántos días sin fiebre. Comer bien, hidratarse correctamente, porque los virus producen inmunosupresión transitoria, y ahí es cuando alguna bacteria oportunista puede generar una infección importante y producir, por ejemplo, una sepsis". Esto es lo que podría haberle ocurrido a la estudiante que murió en Bariloche, según lo que trascendió hasta el momento.

Muchas veces, dijo el pediatra, cuando los enfermos son chicos o adolescentes se apuran a retomar sus actividades y eso puede generar que el cuadro se prolongue o surjan algunas complicaciones.

La mayoría de las virosis, pero en especial la gripe (influenza), la mononucleosis, la varicela, requieren cuidados y una reincorporación paulatina a la escuela, al deporte, a actividades sociales en general, explicó el médico.

"La mononucleosis, que es muy contagiosa, es bastante imunosupresora y en ese marco, bacterias que pudieron estar en la propia flora de la persona generan infecciones. En los casos de las sepsis fulminantes, puede tratarse de estafilococo, neumococo, influenza b (este último germen prácticamente desapareció con la vacunación de calendario oficial)", señaló el profesional.

Un invierno no tan duro

Ya habiendo pasado la etapa de más consultas, y aunque los cambios bruscos de temperatura generan más movimientos en las guardias pediátricas que lo habitual para la época, el 2024 "no fue tan difícil en cantidad y gravedad de los afectados como lo fue el año pasado", reflexionó Krivoy.

En 2023 la gripe provocó cientos de cuadros en niños y chicos en edad escolar, pero este invierno, salvo algunos picos, fue un ciclo "sin tantos desbordes".