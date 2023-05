Este jueves serán las elecciones de la Caja de Ingenieros

En ese sentido, recordó una cuestión que buscan fortalecer. "Logramos algo que nunca había ocurrido: que los haberes haberes jubilatorios se actualizaran en función del índice de inflación", dijo antes de sumar: “Esto significa cuidar la jubilación futura y también seguir mejorando el haber a los jubilados actuales. Y pretendemos que en este proceso los afiliados participen cada vez más. Creemos que los que no participan es porque desconocen los beneficios de este régimen”.

En relación a tantos años sin elecciones, Abdala destacó que “la llegada a comicios después de 12 años provocó una renovación en el ánimo de los profesionales, que comenzaron a conocer mejor lo que representa esta entidad y muchos se animaron a acercarse. Hubo una saludable renovación y este año esas ideas continuarán a través las propuestas de la lista Caja 23. Queremos seguir esa línea de compromiso, de apertura y de responsabilidad en los manejos institucionales”.

En función de pensar el futuro cercano, el arquitecto indicó: "Tenemos la determinación y las ganas para involucrarnos, consensuar y resolver, siempre tratando las cosas de manera abierta dentro del directorio, comunicando todo lo que se hace. Queremos seguir ese camino que propone el directorio actual”.

En relación a la denominación de la otra lista, Colegios Unidos, que también competirá en estos comicios, Abdala fue contundente al calificar la situación. “La caja es de cada afiliado, no de los colegios. Esas entidades funcionan por afuera y tienen funciones e intereses totalmente diferentes. Nosotros sentimos que lo importante es que la caja tenga representación a través de los afiliados, no de los colegios. Se arrogan una representación y una unidad que no tienen”. En la misma líneas, denunció: "El Colegio de Arquitectos incurrió en un grave error al adherir a la lista contraria a la nuestra".

La lista Caja 23 propone para el Régimen Asistencial, como titulares a Abdala y a Valentina Vicheti, y como suplentes a Fernando Fabbro y Carolina Pizzolitto. Y para el Régimen Previsional, como titular a Juan Carlos Amato y como suplente a Hugo Boselli.