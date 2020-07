Entregan 145 mil kilos de alimentos en una semana en los barrios

Los números impactan y son el reflejo de la situación social de la ciudad. En la última reunión del Consejo de Gestión de Riesgo, la Municipalidad detalló que se entregaron 145 mil kilos de alimentos entre el 27 de junio y el 3 de julio. Las cajas fueron distribuidas por las 160 organizaciones que trabajan en los barrios más carenciados.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, explicó que cada semana se va evaluando la situación. "En los últimos días también se entregaron 937 módulos alimentarios, que son cajas con alimentos de primera necesidad para quienes están en una situación de especial emergencia y que no asisten a los comedores o merenderos". Este dato no es menor, ya que se trata de personas que antes de la pandemia no necesitaban esta ayuda y ahora la reclaman.

"En abril tuvimos un pico en este punto porque fue la época del aislamiento social obligatorio, donde no se podía salir a trabajar. A medida que se fueron abriendo actividades la demanda bajó, pero todavía es alta", destacó el funcionario.

Para sumar refuerzos, esta semana se lanzó la iniciativa "Buen provecho", que busca mejorar la salud nutricional de los más pequeños. Se entregaron 1.700 módulos alimentarios especiales para niños y niñas de 0 a 3 años.

Luego de una entrevista elaborada por nutricionistas y realizada a adultos a cargo de los niños, se destinó la ayuda especial donde se detectaron las mayores deficiencias nutricionales. Junto con los alimentos se distribuyeron recetarios para aprovechar el valor nutricional de los mismos.

Mientras tanto, en conjunto con el gobierno provincial, también se entregaron 3.600 bolsones en distintos puntos de la zona oeste de la ciudad.

Asimismo, se distribuyeron 61 Tarjetas Únicas de Ciudadanía en cada domicilio de los beneficiarios.

Por último, se lograron entregar 1.500 Tarjetas Alimentar.

Junto con estas acciones, el municipio continúa con el trabajo de asistencia a personas en situación de calle.

Debido a las bajas temperaturas, se registró un aumento de la demanda que está siendo atendida en los refugios abiertos por la Municipalidad.

Por este motivo se abrió un nuevo espacio para alojar a personas en situación de calle, en el predio de la ex Rural donde se instaló un centro de aislamiento de Covid-19 que no se está utilizando hasta el momento. Recordaron que si se encuentra a una persona en situación de calle se puede llamar al 147.

Todas las semanas el Consejo de Gestión de Riesgos de la Municipalidad se reúne para evaluar la situación social, sanitaria, la movilidad y la actividad del servicio público, entre otras, en el marco de la pandemia.