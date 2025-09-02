Encontraron un cuerpo en el Paraná e investigan las causas de su muerte Prefectura Naval Argentina constató el hecho y retiró el cadáver en una zona controlada del río. La víctima aún no pudo ser identificada 2 de septiembre 2025 · 14:20hs

Base de operaciones de la Prefectura Naval donde retiraron el cuerpo del hombre encontrado en el río Paraná

Este martes personal de Prefectura Naval encontró un cuerpo sin vida flotando en el Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario. Los efectivos retiraron los restos y por estas horas aguardaban por el avance de la investigación para determinar la identidad del fallecido.

Según las primeras informaciones, una mujer divisó esta mañana un cuerpo flotando en el río a la altura de calle Balcarce y alertó al 911. Al ser jurisdicción nacional, la Prefectura Naval se hizo cargo de confirmar el hecho.

Mientras se realizaban las tareas pertinentes para retirar el cuerpo, se dio aviso a la Fiscalía de Homicidios Culposos, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la unidad de traslados forenses.

La Prefectura trasladó el cuerpo hasta la base de operaciones en San Juan y el río, ya que por protocolos los cuerpos encontrados deben ser retirados en esa zona.

A pesar de que la Justicia ya investiga la muerte de este hombre, aún no pudo ser identificado y el Instituto Médico Legal le realizará la autopsia para saber las causas de su muerte.