En qué se reconvirtieron los negocios de "Todo por 2 pesos"

Sí, al que grabó a esos negocios en su memoria los delata la edad mal que les pese. ¿Quién se acuerda de los locales que promediando la década del '90 se promocionaban con el gran letrero de "Todo por dos pesos" ? Con un dólar al mismo valor de 1 peso, esos comercios eran la posibilidad de comprar utensillos, tuppers, adornos y artículos de librería de industria china, taiwanesa y tailandesa: todo lo útil y lo inútil, un vicio, a veces kitsch y siempre atractivo. Bastaba un billete azul, con el rostro del ex presidente Bartolomé Mitre , para hacerse de un artículo.

Pero devaluaciones mediante todo eso se desvaneció en el aire. No solo ya no se consigue ni un caramelo por ese precio sino que el billete no existe: fue reemplazado por el naranja de mil pesos ilustrado en el frente con el hornero, el ave nacional, porque eso cotiza en promedio una compra en esos polirrubros autoservicio que perviven Rosario, pero con más artículos de industria nacional por el alto costo de la importación y los control más severos a las compras en el exterior.