Empalme Graneros: autos quemados y casas dañadas tras un incendio en un taller mecánico

Esa parte del barrio Empalme Graneros se vio conmovida no solo ante la posibilidad de que las llamas se propagaran sino porque el incendió provocó serios daños en varias herramientas que se encontraban en el interior y que eran empleadas en la actividad diaria.

"Esto es el sacrificio del día a día. Por suerte mi papá no estaba trabajando. No sé explicar el porqué del incendio. Nosotros no tenemos problemas con nadie y respecto de si fue un cortocircuito no lo creo, porque él desconecta la energía cada vez que se va del taller", explicó el hijo del dueño a Canal 3.

Según algunas informaciones, algunos vecinos debieron ser asistidos en el lugar por personal del Sies por inhalación de monóxido de carbono