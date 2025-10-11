Rosario se encuentra bajo alerta amarillo con anuncio de tormentas para la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un parte donde anticipa tormentas fuertes que continuarán durante la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y vientos vientos del sector sur y sudoeste para este sábado por la tarde, que abarca a Rosario , San Lorenzo, Constitución e Iriondo. El fenómeno se mantendrá solo durante la tarde, aunque las lluvias podrían continuar durante la noche.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Y que se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

En cuanto al viento, el SMN advierte que el área en cuestión será afectada por vientos del sur o sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h .

En cuanto a las temperaturas, para este sábado el organismo oficial anuncia una mínima de 17º y una máxima que podría trepar hasta los 31º . Las tormentas comenzarían hacia la tarde y continuarían al menos durante la noche. Ya para la madrugada del domingo el cielo tiende a despejarse.

Un domingo nublado

El domingo continuará con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del oeste y una máxima que llegará hasta los 21º, aunque sin pronóstico de lluvias. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el lunes, cuando el viento pierda fuerza y las temperaturas comiencen a recuperarse lentamente hasta llegara a los 25º.

La alerta vigente se mantiene bajo color amarillo, lo que implica que el fenómeno puede provocar dificultades momentáneas y requerir precaución.