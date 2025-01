El Vilela lanzó una campaña de donación de sangre: cómo anotarse y requisitos para participar

Sobre la campaña del Vilela en particular, Soboleosky explicó que allí hay pacientes que no son de la ciudad, que llegan derivados de otras localidades y esto dificulta esas pequeñas campañas de familiares para conseguir donantes cercanos: "Aunque los familiares quieran ayudar a convocar donantes de sangre, no conocen gente ni tienen familia en Rosario, con lo cual no pueden colaborar".

"La sangre no se puede fabricar, sólo se puede obtener de aquellas personas que de manera voluntaria y solidaria donan media hora de su tiempo tres o cuatro veces por año. De esta forma, la donación de sangre es algo que se relaciona con la salud y con la vida, con el derecho a la salud y con la solidaridad", afirmó la especialista.

donar sangre03.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En tanto, detalló que el procedimiento dura media hora entre la inscripción, la entrevista médica donde se evalúan los requisitos, la extracción de la unidad de sangre y el refrigerio post donación. El objetivo de la entrevista médica es garantizar que la sangre sea segura para el paciente que la va a recibir y también que el proceso de donación sea seguro para el donante, y que esté en condiciones médicas de tolerar adecuadamente la extracción.

Con cada donación de sangre se pueden salvar tres vidas, porque de cada unidad se obtienen tres hemocomponentes que pueden ser transfundidos a tres pacientes diferentes, según el requerimiento de cada uno.

Donación de sangre todo el año

Si bien esta campaña se desarrollará en el Vilela, hay postas fijas durante todo el año que son parte de una red municipal de donación de sangre.

Los hospitales, días y horarios fijos para donar sangre en Rosario son:

-Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca): todos los viernes de 8.30 a 11.30.

-Hospital Roque Sáenz Peña (Laprida 5381): lunes y viernes, de 8 a 10.30.

-Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar): de lunes a viernes,

En tanto, las próximas jornadas por fuera de las postas fijas, además de la del Vilela, serán el 4 de febrero, en el Policlínico San Martín (Chubut 7145) de 9 a 12, y el jueves 6 de febrero, en el hall de la ex Aduana (Urquiza 902) también de 9 a 12.

Desde la Municipalidad recordaron que para todas las jornadas es importante reservar turno en este enlace.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para donar sangre son:

- Tener entre 16 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Desayunar normalmente antes de donar. Y si se va a donar por la tarde, almorzar normalmente antes.

- Presentar DNI

- Buen estado de salud: no donar cuando hay algún cuadro agudo respiratorio, gastrointestinal, odontológico o cualquier infección. Hay que esperar a que se resuelva y después de 5 a 7 días de resuelto, se puede donar.

- Quienes tengan enfermedades crónicas deben consultar. Desde la Municipalidad indicaron que si están controladas, en gran parte de los casos se puede donar.

- Quienes tengan tatuajes o piercings deben esperar un año para volver a donar, mismo período que deben esperar las personas que recibieron transfusiones de sangre.

- Las personas que se hayan sometido a cirugías deben consultar. Dependiendo la intervención, se puede donar a los seis meses o al año. Quienes se hayan realizado una endoscopía deben esperar seis meses.

- Embarazadas y mujeres en período de lactancia no pueden donar sangre.

- Quienes tengan antecedentes de Chagas, Brucelosis, Hepatitis B o C, HIV o enfermedades malignas no pueden donar sangre.

Por su parte, cabe remarcar que se debe esperar por lo menos dos meses entre una donación de sangre y la siguiente.