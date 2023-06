Violencia en Empalme Graneros: balear una escuela o una comisaría es "terrorismo" 

comisaria 20 empalme01.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"El tiroteo de una comisaría -continuó el dirigente barrial-, o el hecho de balear una escuela es terrorismo. El logro es que hablemos de esto y que se profundice la brecha. Las escuelas no dan clases porque tienen miedo", para luego analizar que "por más policías que pongamos, si no hay inteligencia, no se visibiliza el problema y no se analizan los porqué (de la violencia) estamos a un paso de una sociedad quebrada".

Ortolani consideró luego que "se rompieron ciertas reglas y pautas. Ese contrato social que dice que el Estado tiene la fuerza para preservar la seguridad está quebrado. Por un lado decimos que faltan comedores y contención y de la otra punta decimos que faltan paredones y hogueras, y mientras eso se da el tiempo pasa y los que tienen que tomar decisiones miran para otro lado. Es muy preocupante que una mamá no quiera mandar a los chicos a la escuela por miedo. Y los que pagan las consecuencias siguen siendo los más pobres".