El servicio rosarino de lectura para no videntes tendrá su biblioteca digital

Las personas ciegas y con otras discapacidades que les impiden leer de forma convencional consultarán on line las colecciones accesibles de las bibliotecas Argentina y Estrada. El área fue pionera en el país

Cerca de cumplir treinta años, el Servicio de Lectura Accesible (SLA) para no videntes de la Municipalidad fue pionero en su tipo en la Argentina. Ahora las personas ciegas, y también aquellas con otras discapacidades que les impiden leer de forma convencional, podrán acceder de manera más directa y ágil a las colecciones digitales del servicio de las bibliotecas Argentina Juan Álvarez y José Manuel Estrada, siempre de manera gratuita. Son cientos quienes apelan a esta modalidad para conectarse con textos literarios y de estudio, en un movimiento que implica inclusión y democratización del conocimiento.

Gustavo Carranza está al frente del área y fue a su vez el primer operador del SLA, apenas se fundó el 3 de octubre de 1994 en la tradicional biblioteca de la cortada Juan Álvarez, a propuesta del Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario (Mucar). El particular servicio pasó por distintas instancias y en breve suma una mejora que apuesta a borrar las diferencias entre los usuarios , ya que aquellos con discapacidad visual hoy solicitan los títulos que les interesan telefónicamente. Lo hacen en el horario de funcionamiento de las reparticiones públicas, luego deben esperar a que el personal ubique los archivos y se los envíe a su correo electrónico.

La novedad es que los suscriptos podrán consultar el catálogo las 24 horas de los 365 días del año, solicitar el material vía web y descargarlo de manera automática, anticipa Carranza. La disponibilidad de libros digitales irá en progresivo aumento ya que el plan es cargar cada vez más. Los que no están al alcance de un click en el ciberespacio y los de autores publicados por la Editorial Municipal de Rosario (EMR) en distintos géneros se priorizarán sobre el total de tres mil títulos que ha ido reuniendo el SLA en casi tres décadas. Por cierto no son solo libros sino también material universitario específico ya que el área trabaja de manera coordinada con la Universidad Nacional de Rosario y con la Tecnológica, recuerda Carranza, él mismo no vidente.