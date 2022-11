El PRO insiste con bajar la edad de imputabilidad: "Rosario enfrenta una guerra urbana con el narco"

Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio presentaron proyectos en el Congreso Nacional para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años para delitos graves. El diputado nacional Gabriel Chumpitaz apoyó la iniciativa y criticó el “pseudo progresismo impulsado por (el ex juez) Eugenio Zaffaroni”. Además, ratificó que Rosario debería ser sitiada por las fuerzas de seguridad porque aquí rige un estado "de guerra urbana del narcotráfico".

“Básicamente, hay dos proyectos. Uno impulsa la baja de la edad de imputabilidad a los 14 y otro a los 15. En este caso, se trata del proyecto que presentó Cristian Ritondo al que acompañé. Allí no sólo se establece un régimen penal sobre la minoridad, sino que establece la responsabilidad penal de las personas entre los 14 y 18 años por la comisión de delitos como homicidios, robos o estafas”. explicó Chumpitaz este jueves en “El primero de la mañana” de LT8.

Asimismo, sostuvo que el proyecto “se propone un régimen tanto para los menores imputables como no imputables, es decir los que tienen de 14 a 18 años, y los menores de 14 años. El tema del régimen penal de menores excede el tratamiento de la imputabilidad. Se deben tratar muchas cosas, como por ejemplo la no estigmatización de los chicos, la protección integral de las víctimas que es un problema que tenemos en Argentina, la seguridad pública en su conjunto. Son muchas las cuestiones que se incorporan a la ley y que la hacen más abarcativa a la simple baja de la imputabilidad”.

“Hay muchos menores con problemas penales en el país. Y tiene que ver con una visión liberal sobre el tema, entendiendo que desde el liberalismo se hizo un ordenamiento respecto a las leyes. Y esto no tiene que ver con las edades de las personas. Las leyes deben ser respetadas por todos”, subrayó.

Patricia Bullrich Gabriel Chumpitaz.jpeg Gabriel Chumpitaz, junto a Patricia Bullrich. El legislador rosarino apoya los proyectos para bajar la imputabilidad de los menores.

Chumpitaz afirmó que “que el pseudo progresismo que implantó (el ex juez) Eugenio Zaffaroni fue la playa donde naufragó la Argentina. Eso de las garantías y los derechos, Zaffaroni lo dejó de lado, porque en definitiva las garantías y los derechos son para los delincuentes y no para las víctimas. Las garantías no son para la policía, que es quien cuida a la ciudadanía. Esta corriente le hizo mucho daño a la Argentina y es parte de lo que estamos sufriendo. Si hacemos comparaciones con otros lugares del mundo, estamos en condiciones de avanzar en esta ley”.

>> Leer más: Llaman a dar un "fuerte debate" para bajar la edad de imputabilidad de los menores

Acerca de las opiniones en contra de bajar la edad de imputabilidad en los menores, Chumpitaz dijo: “Hay mucha hipocresía cuando se habla de seguridad y justicia en términos del régimen penal de minoridad. Caemos en un derecho penal de doble estándar o en un derecho de dos velocidades. El delincuente siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no importa la edad que tenga. Ahora, el policía o la víctima siempre son culpables. El policía todo el tiempo se debate entre salvar su vida y la de la víctima, entre cumplir su deber o ir preso. Es un momento en Argentina de dejar esa hipocresía y avanzar en un régimen penal para menores serio como tienen otros países”.

“Paraguay y Chile tienen la imputabilidad a los menores desde los 14 años, Uruguay a los 13 años, México y Brasil y Bolivia a los 12 años. No estamos hablando de algo descabellado. Se presenta como algo ideológico y esa es la contraposición”, agregó.

Rosario, en guerra con el narcotráfico

Por otra parte, Chumpitaz insistió con su idea de “sitiar” a Rosario con fuerzas de seguridad federales ante el ascenso de los índices de violencia e inseguridad. “Presentamos un pedido para la conformación de escuadrones especiales de fuerzas urbanas para enfrentar esta guerra urbana que vive la provincia, pero especialmente Rosario”, detalló.

“Rosario sufre una guerra urbana que se está llevando el narcotráfico, con comportamiento territorial, pero que está blindada por la tibieza gubernamental y porque no hay decisiones políticas para enfrentar esto. Además tenemos una justicia abolicionista, que permite absolutamente todo. Y en Santa Fe estamos sufriendo esto”.