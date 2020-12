"El pañuelo verde es el símbolo de la lucha por la ampliación de derechos"

Embed

Sol Iguri recuerda a medias cuándo fue la primera vez que vio mujeres con pañuelos verdes. No pasaba los siete años, alguien le había regalado un redoblante y su mamá, Soledad Gorciaga, se lo pidió prestado para llevar a una marcha. "Yo la veía tocar el redoblante y cantar "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" y no entendía mucho", rememora. Por esos días, la triple consigna de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito no se escribía en los diarios, ni se escuchaba en la Legislatura, ni se pintaba en las paredes. Pero la mamá y la madrina de Sol estaban en la plaza San Martín y ella las miraba batir el redoblante.