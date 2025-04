El padre Ignacio hará el Vía Crucis por televisión y streaming: dónde verlo

El párroco lanzó la convocatoria virtual durante el Domingo de Ramos . En el cierre de la misma deslizó que no hay problemas de seguridad en vísperas de la Pascua. De hecho, anunció la apertura de las puertas del templo durante toda la semana, incluso este martes, que suele ser un día sin actividades en el cronograma.

En los últimos años, la caminata de oración católica se transformó en un evento masivo por la concurrencia de fieles de todo el país a la parroquia. La tradición anual se interrumpió durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y luego se limitó a este esquema de transmisión audiovisual luego de la crisis por la saga de crímenes mafiosos de marzo de 2024.

"El que cambió soy yo, por varios motivos", explicó Ignacio el año pasado. Además de la conmoción pública después de la serie de homicidios y balaceras, prefirió evitar la salida masiva a la calle "por el gasto que implica el transporte" hasta Rosario.

Aunque los indicadores delictivos mejoraron en los meses siguientes, el sacerdote anunció una programación muy parecida a la de 2024 para las actividades de Semana Santa. La última vez que se llevó a cabo el Vía Crucis con su modalidad tradicional fue hace dos años, cuando unas 220.000 personas fueron a la zona del templo de barrio Rucci.

¿Dónde ver el Vía Crucis del padre Ignacio?

La celebración de este viernes contará con transmisión a través de RTS Medios, la señal oficial del gobierno de Santa Fe, y su sitio de YouTube. El equipo de colaboradores de la parroquia Natividad del Señor también habilitará su propias páginas en esa plataforma y en Facebook para ver la ceremonia. "No es en vivo. No van a venir acá porque no vamos a estar", aclaró uno de los asistentes de Ignacio.

Por otra parte, los organizadores confirmaron que se sumarán los siguientes canales y aplicaciones:

Somos Rosario

Flow

Canal 134 de DirecTV

Horario de misa de Semana Santa del padre Ignacio

Jueves 17 de abril a las 18

Viernes 18 de abril a las 18

Sábado 19 de abril a las 19

Domingo de abril a las 9 y a las 18

En la ceremonia de 2023, el operativo de seguridad requirió alrededor de 300 policías y gendarmes para controlar la zona del templo de barrio Rucci. El encuentro masivo concluyó sin incidentes y el sacerdote dejó un mensaje de paz a lo largo de su camino de oración: "No echemos la culpa a otros. Si queremos superar la violencia, tomemos la decisión de educar a los hijos como corresponde".