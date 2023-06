El proyecto de narcotest para funcionarios y candidatos no pasó el filtro del Concejo Municipal

Una iniciativa del concejal Carlos Cardozo no obtuvo los votos necesarios para ser tratado sobre tablas en la sesión de este jueves

Entre las bancas. El proyecto sobre el narcotest no tuvo ingreso sobre tablas en la sesión de este jueves.

El proyecto del concejal y precandidato a intendente Carlos Cardozo para que los mandatarios, legisladores y funcionarios locales sean sometidos en forma periódica a un narcotest no obtuvo los votos necesarios para ser tratado sobre tablas en la sesión de este jueves y estalló la polémica ante la negativa de otros bloques legislativos a aprobarlo, que aclararon que antes de su ingreso como expediente debían analizarlo en varias comisiones para su tratamiento.

La iniciativa propone que todo aquel que se presente a un cargo electivo o se desempeñe como funcionario público deberá realizarse estos exámenes de narcotest para comprobar que no consume drogas ilegales. "No sé por qué se negaron los concejales de la izquierda y el kirchnerismo. Deberán dar cuenta de ello ante los rosarinos”, cuestionó Cardozo y agregó: "Perdimos la primera oportunidad, más aún cuando varios concejales somos candidatos a intendente o a la reelección, pero vamos a insistir para que el tema no quede cajoneado”, añadió el edil.