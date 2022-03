El ex combatiente que gana batallas junto a bebés prematuros

Ya no viste borcegos ni casco, no carga un fusil y su cara y sus manos no están heladas. Una suerte que esa imagen haya quedado en el pasado, si no asustaría a cada bebé prematuro al que se acerca. Claudio "Tato" Petruzzi ya no es un soldado de 18 años, no está en las islas Malvinas. Tiene 58 años y es médico neonatólogo en el Hospital Eva Perón. Lleva un ambo gris con vivos verdes, un barbijo celeste sobre la boca y así se arrima a una incubadora de terapia intensiva. Levanta la funda blanca, se nota que sonríe, toma con calidez la mano diminuta de un bebé de apenas 500 gramos y la acaricia, mientras posa los ojos sobre los números y ondas del monitor.