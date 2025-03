El desesperado pedido de Marcelo, histórico músico de la peatonal, para conseguir asistente domiciliario

Cansado de buscar un asistente, Marcelo Moyano, el histórico guitarrista de la peatonal Córdoba , posa con un cartel para encontrar un acompañante domiciliario que lo ayude en el día a día. “Es raro que la gente no me haya preguntado si el ámbito laboral está muy complicado”, contó en diálogo con La Capital.

Apostado en la peatonal Córdoba al 1000, el guitarrista marca los acordes de su próxima canción, mientras coloca el cartel sobre su silla de ruedas. “Tuve tres asistentes en 14 años que por diferentes motivos ya no están”, recordó Moyano, mientras recibía el almuerzo en manos de Andrés, un vecino de la ciudad que hizo las veces de delivery. “Hace varios meses que vengo en la búsqueda, me cansé y hace cuatro días puse el cartel, pero no sé qué pasa, no hay interés”, lamentó el artista.