El Concejo arranca el 2023 poniendo freno a la mudanza del Puerto de la Música

La ex proyectista de obras emblemáticas como los hospitales Clemente Alvarez, de Niños Víctor J. Vilela y Regional Sur, los Tribunales Provinciales, el Museo del Deporte y el Acuario Rosario, entre otras obras; ex secretaria de Arquitectura de la provincia y gestora junto al entonces gobernador Hermes Binner del proyecto pensado para la costanera sur de la ciudad no solo fue parte del debate mediático a mediados del 2022, sino que además presentó en octubre pasado una iniciativa en el Concejo y solicitó a su presidenta, María Eugenia Schmuck, una audiencia.

Ahora el concejal Cardozo tomó la posta del pedido de la ex funcionaria y anunció que Codina "será recibida en el Concejo Municipal para que pueda expresar sus argumentos" y agregó que espera “que todo el cuerpo de concejales se exprese, como es su obligación, en favor de los intereses de la ciudad de Rosario”.

"De Rosario no se va"

Ya Codina había anticipado a este diario que "el proyecto está completo, listo y terminado bajo la dirección de Niemeyer y fue licitado con planos que dejamos oficialmente en el Ministerio de Obras Públicas en una memoria externa para ser entregado a la contadora (Silvina) Frana (actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat) cuando asumió Omar Perotti".

Con esa información, Cardozo ratificó que "lo importante es que se haga" y agregó: "El Puerto de la Música no es una obra aislada, forma parte de un plan estratégico para potenciar el despliegue cultural de Rosario. Fue diseñado exclusivamente para nuestras costas y hasta contempla salas de ensayo para articular con las diferentes escuelas de música de nuestra ciudad”.

En un claro intento de frenar la intención de Perotti de mudar la obra, el concejal criticó las actitudes del gobernador hacia la ciudad. “Lo del gobernador Perotti ya no nos sorprende. Una vez más intenta perjudicar a los rosarinos. Tal como lo hizo con el inconcluso Hospital Regional Sur, la obra en el Museo Castagnino y los recortes presupuestarios en seguridad -dijo-. No lo vamos a permitir. El Puerto de la Música es de Rosario y de Rosario no se va”.