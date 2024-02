El calor no opacó la fiesta: perlitas del debut histórico de la Copa Davis en Rosario

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebatorok%2Fstatus%2F1753825183687647426&partner=&hide_thread=false Hay un camión cisterna del Municipio de Rosario refrescando, con dos mangueras, a la gente que se acerca. #ARGKAZ #CopaDavis pic.twitter.com/SVrDQPJyG0 — Sebastián Torok (@sebatorok) February 3, 2024

En las tribunas hubo varias caras conocidas. Por ejemplo, no pasó desapercibida la presencia del ex jugador de Newell's Old Boys, Maxi Rodríguez quien siguió de cerca todos los partidos.

También estuvo en el Jockey Orsanic, el capitán campeón de la Davis en 2016 y otros exjugadores, como Marcelo Ingaramo, Roberto Argüello y Gustavo Gurí Tiberti.

maxi rodriguez copa davis.png

Uno de los momentos más emotivos fue el cálido aplauso que recibió Federico Delbonis, quien anunció su retiro del tenis profesional. Se trata del autor del punto más relevante de la Argentina en la Copa Davis, ya que valió la histórica consagración en 2016 en la épica final ganada de visitante ante Croacia. Luego de 17 temporadas en el circuito internacional, el oriundo de Azul informó su despedida por las redes sociales y recibió este domingo una placa conmemorativa. Todos las ovaciones fueron para él.

delbonis.png Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La camiseta argentina, la más deseada. El periodista Sebastián Torok contó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que el jugador kazajo Timofey Skatov se llevó una remera albiceleste para regalarle a su papá, que le pidió algo del país. El joven, que sorprendió en la cancha al vencer a Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, es fanático de Lionel Messi y hasta mostró a la prensa que el fondo de pantalla de su celular es una foto con el astro rosario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebatorok%2Fstatus%2F1754246778453393766&partner=&hide_thread=false Timofey Skatov, tras vencer a dos top 30 en dos días: “Me llevo una camiseta de Argentina. Ayer un señor me pidió cambiarla y hoy, después del partido, lo hicimos. Se la llevo de regalo a mi papá, que me pidió algo de Argentina”. #CopaDavis #ARGKAZ pic.twitter.com/IokyaCTJs5 — Sebastián Torok (@sebatorok) February 4, 2024

Pese a la distancia que separa Argentina de Kazajistán, más de 15 mil kilómetros, el equipo visitante tuvo su propia hinchada. Eran pocos, pero se hicieron notar y le brindaron su apoyo a los jugadores, que estuvieron muy cerca de quedarse con la serie.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdo_embaixada%2Fstatus%2F1753890098964299852&partner=&hide_thread=false Estos días en la ciudad argentina de Rosario las selecciones de Kazajstán y Argentina se enfrentan en el partido de clasificación para la Copa Davis. Los fanáticos de Dimash Kudaibergen y el Centro Cultural Kazajo de Rosario fueron a apoyar a nuestros deportistas. pic.twitter.com/xiHBz7dyPh — Embaixada do Cazaquistão no Brasil (@do_embaixada) February 3, 2024

En la inauguración del evento el intendente Pablo Javkin aseguró estar "orgulloso de poder mostrar y darle al país cosas muy buenas en estos eventos". "Creo que si nos conocen, nos visitan y no tenemos ninguna duda que vamos a aportar a que el país crezca", señaló.