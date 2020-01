El botón de pánico de Tinder, en el ojo de la tormenta

El botón de pánico anunciado la semana pasada por la aplicación de citas Tinder comparte los datos del usuario con empresas de tecnología publicitaria, entre ellas Facebook y YouTube.

Tinder afirmó que está trabajando en esta nueva función para que los usuarios puedan avisar si se encuentran en una situación peligrosa. Para poder habilitar esta función, tendrán que descargar la aplicación Noonlight, que puede activar solicitudes a los servicios de emergencia mediante un botón.

Sin embargo, al descargar esta 'app' -que es gratuita- varias compañías obtendrían los datos del usuario de Tinder a través de Noonlight, según ha informado Gizmodo.

Según la política de privacidad de Noonlight, al utilizar la aplicación el usuario autoriza a la compañía que se comparta su información con "equipos de emergencia relevantes", así como con terceros.

"Cuando utilizas nuestro servicio, nos autorizas a compartir la información con equipos de emergencia relevantes. Además, compartimos la información con nuestros socios comerciales, proveedores y consultores externos que realizan nuestros servicios en nuestro nombre o nos ayudan a ofrecer nuestros servicios", indica la aplicación.

Por su parte, el cofundador de Noonlight, Nick Droege, ha señalado a Gizmodo a través de un correo electrónico que entre sus "socios comerciales" se encuentran Facebook, YouTube, Branch, Appboy y Kochava.

Además afirma que utiliza a estas compañías para "comprender la atribución estándar del usuario y mejorar la mensajería interna en la aplicación".

Droege también ha destacado que la aplicación "no vende datos de usuarios a terceros con fines de marketing o publicidad". "La misión de Noonlight siempre ha sido mantener seguros a nuestros millones de usuarios", ha subrayado.

Tinder anunció la semana pasada que tiene pensado incluir las funciones de Noonlight de forma gratuita a sus usuarios estadounidenses a finales de este mes.

Además, Match Group, la compañía encargada de Tinder, también planea añadirlas en otras aplicaciones de citas en los próximos meses.

Con la herramienta de Noonlight, los usuarios podrán introducir información como la hora de la cita e incluso detalles sobre la persona con la que quedan, según recogió el diario The Wall Street Journal.Si el usuario activa la alerta, la aplicación podrá compartir la información con las autoridades, entre otras cosas la ubicación a tiempo real de la persona.

Sin embargo, la aplicación no envía los datos a los servicios de emergencias nada más pulsar el botón. Para evitar falsos positivos, después de activar la alerta, Noonlight pedirá al usuario que introduzca un código. Si no lo hace, recibirá un mensaje de texto y una llamada y si no responde o si en su respuesta confirma que necesita ayuda, la App avisará a los servicios de emergencia.

