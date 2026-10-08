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Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

El triunfo del Decano por 2 a 0 quedó opacado por una violenta pelea entre integrantes del cuerpo técnico cordobés e hinchas locales. El Laucha Acosta y su hermano protagonizaron los incidentes, que incluyeron trompadas, corridas y destrozos.

8 de octubre 2026 · 18:37hs
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Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Un partido de Reserva del fútbol argentino terminó en un verdadero escándalo. Atlético Tucumán derrotó 2 a 0 a Talleres de Córdoba, pero el resultado quedó completamente relegado cuando integrantes del cuerpo técnico visitante se enfrentaron a golpes con hinchas y allegados del club local. Hubo trompadas, empujones, corridas y hasta un hombre que terminó en el suelo después de recibir una agresión. La violencia quedó registrada en vivo por las cámaras de LPF Play y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Los principales protagonistas del incidente fueron Rodrigo Acosta, entrenador de la Reserva de Talleres, y su hermano Lautaro, exfutbolista de Lanús y ayudante de campo del equipo cordobés. Ambos habían sido expulsados durante el encuentro, en medio de fuertes cuestionamientos a las decisiones arbitrales, y terminaron involucrados en una pelea con personas vinculadas al conjunto tucumano.

La situación alcanzó tal nivel de violencia que los propios futbolistas de Talleres tuvieron que intervenir para separar a los integrantes de su cuerpo técnico y retirarlos del lugar. En las imágenes se observa que los hermanos Acosta se resistían a abandonar el sector y pretendían continuar con el enfrentamiento.

Cómo empezó el escándalo entre Atlético Tucumán y Talleres

El clima de tensión se había instalado bastante antes del pitazo final. El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales que provocaron reiteradas protestas del conjunto visitante y dejaron a Talleres con dos jugadores expulsados.

Uno de los momentos más discutidos fue el primer gol de Atlético Tucumán. La jugada generó controversia porque quedaron dudas sobre si la pelota había cruzado completamente la línea de gol, una situación que alimentó el malestar del equipo cordobés con la terna arbitral.

La segunda conquista tampoco ayudó a calmar los ánimos. Los futbolistas del Decano festejaron el tanto frente a uno de los jugadores de Talleres, en una celebración que sumó tensión a un partido que ya venía cargado de discusiones.

En ese contexto, Rodrigo y Lautaro Acosta también recibieron la tarjeta roja durante el entretiempo, después de cuestionar el desempeño de los árbitros.

Sin embargo, lo más grave ocurrió una vez terminado el encuentro, cuando los incidentes dejaron de limitarse a las protestas deportivas y se trasladaron a un sector exterior del campo de juego.

Trompadas, corridas y un hombre golpeado contra el alambrado

Las cámaras de la transmisión oficial de LPF Play captaron en primer plano el momento en que los hermanos Acosta se enfrentaron con familiares y allegados de Atlético Tucumán.

En medio de los insultos y empujones, la situación derivó en una pelea a golpes junto al alambrado que separa el campo de juego del sector donde se encontraban los espectadores.

Una de las imágenes más impactantes muestra a Lautaro Acosta, conocido como el Laucha durante su carrera como futbolista, golpeando a un hombre que terminó caído contra el alambrado. La agresión se produjo en medio de un tumulto en el que varias personas intentaban intervenir.

La violencia también provocó destrozos en las instalaciones. Durante los incidentes, un gazebo quedó destruido, mientras que en la propia transmisión se escuchó advertir sobre la presencia de "mujeres y niños" entre las personas afectadas por los disturbios.

Lejos de terminar rápidamente, el enfrentamiento continuó durante varios instantes. Los jugadores de Talleres se acercaron al sector e intentaron retirar a los integrantes del cuerpo técnico para impedir que la situación pasara a mayores.

Las imágenes muestran a los futbolistas separando a Rodrigo y Lautaro Acosta, quienes se resistían a retirarse y continuaban alterados por lo sucedido.

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