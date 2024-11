¿El 15 de noviembre es feriado, asueto o día normal en la provincia de Santa Fe?

Este 2024, además, la jornada cae el viernes previo a un fin de semana largo por el Día de la Soberanía. ¿Quiénes podrán disfrutar de un fin de semana extra largo? En principio, no todos. El 15 de noviembre es "feriado administrativo provincial".

¿Cuál es la historia de la fundación de Santa Fe? ¿Qué implica este feriado particular? ¿Cómo avanzan los intentos para que cambie la legislación? Un repaso, en esta nota.

El territorio que hoy conocemos como la provincia de Santa Fe fue, en sus orígenes, un espacio habitado por una diversidad de pueblos originarios. El primer intento de asentamiento europeo se dio en 1527 , cuando Sebastián Gaboto, por orden de la corona española, fundó el fuerte de Sancti Spíritu en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná. Este fuerte, sin embargo, fue destruido por las comunidades indígenas que resistían a la colonización. A pesar de este fracaso inicial, los intentos de consolidar la presencia europea no se detuvieron.

El 15 de noviembre de 1573 Juan de Garay, el gobernador de Asunción, dio nueva forma a la fundación de la ciudad de Santa Fe. Garay decidió fundar la ciudad sobre las barrancas del río de los Quiloazas, en el territorio en el que actualmente se ubica Cayastá. Así, se convirtió en el primer gobernador de Santa Fe y el territorio en cuestión comenzó a conocerse como Tenencia de Gobierno de Santa Fe.

A pesar de los esfuerzos por consolidar el nuevo asentamiento, la ubicación inicial de la ciudad no era ideal. Las inundaciones recurrentes del río San Javier y las tensiones con los pueblos originarios que aún resistían la presencia colonial, llevaron a las autoridades a tomar la decisión de trasladar la ciudad a lo que hoy se conoce como la ciudad de Santa Fe. El proceso de mudanza comenzó lentamente en 1651, pero no fue hasta diez años después que la reubicación fue definitiva en 1661. A partir de ese momento, la ciudad recibió el nombre de Santa Fe de la Vera Cruz.

Esta mudanza fue la única ciudad colonial de Argentina que mantuvo su estructura original al ser trasladada. La Iglesia, el Cabildo, las plazas y las viviendas principales mantuvieron su antigua distribución en el nuevo territorio. Hoy en día, el primer emplazamiento de Santa Fe es un Parque Arqueológico que puede ser visitado por el público. Asimismo, en el año 1957 las ruinas de Santa Fe la Vieja fueron declaradas Monumento Histórico Nacional.

cayasta.jpg Vista del río San Javier desde las ruinas de Cayastá Gobierno de la provincia de Santa Fe

¿Qué implica el "feriado administrativo"?

La ley provincial 13.155 declara el 15 de noviembre como "feriado adminsitrativo" en el territorio provincial. Es un día no laborable para la actividad pública en todo el territorio de la provincia. Las oficinas gubernamentales no estarán abiertas y no se dictarán clases en las escuelas públicas provinciales.

No obstante, en el ámbito privado la jornada será de carácter optativo, lo que significa que comercios, industrias y bancos pueden decidir si permanecen cerrados o abiertos.

Dato aparte: además esta ley indica que cada 15 de noviembre “el gobierno de la provincia establecerá su sede en Cayastá, departamento Garay, en el sitio donde se han descubierto las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe".

Los intentos por frenar el asueto

Pese a los intentos de eliminar la validez del asueto en toda la provincia, el asueto permanecerá vigente este año.

Una reciente iniciativa impulsada en la Legislatura por el diputado Dionisio Scarpin buscaba eliminar el asueto en toda la provincia y que fuese válido solo en las localidades de Santa Fe y Cayastá. El argumento del proyecto: no se puede tener tres feriados administrativos en tan corto espacio de tiempo. Es que en noviembre ya existe el Día del Trabajador Municipal (8 de noviembre) y un feriado por el Dia de de la Soberanía Nacional (es el 20 de noviembre pero móvil).

Sin embargo, la iniciativa consiguió media sanción en diputados pero no avanzó entre los senadores. De esta manera, el asueto se mantiene vigente, al menos este 2024, para toda la provincia.

Un finde XXL en noviembre

El juego del calendario hace que este 2024 haya un feriado XXL en noviembre. Es que el viernes 15 de noviembre queda pegado al fin de semana largo que concluye con el lunes 18, cuando se celebra el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre).

Viernes, sábado, domingo y lunes entonces serían días no laborables para parte de la población. Así que aquellos que puedan aprovechar este asueto administrativo, podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin tener que ir a trabajar.

¿Qué feriados quedan en 2024?

El feriado que se celebra el 20 por el Dia de la Soberanía, este año se moverá al lunes 18 de noviembre. De este modo, se genera un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 16 hasta el lunes 18.

Pero además los argentinos tendrán dos feriados más pero sin descanso de fin de semana largo.

El domingo 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha significativa en el calendario religioso. En tanto que el miércoles 25 de diciembre se conmemora la Navidad, un momento de reunión familiar y festividades.