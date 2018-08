Durísima crítica de Lifschitz a Perotti por su abstención sobre el aborto en el Senado

La abstención del senador santafesino Omar Perotti en el debate sobre la legalización del aborto generó fortísimas críticas del gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein.



"La responsabilidad de la política no es especular, sino definir cosas, tomar posición sobre las cosas. No se puede gobernar, no se puede aspirar a ser gobernador, si no se es capaz de tomar decisiones", disparó el jefe de la Casa Gris.

"Es lamentable que el senador Perotti, con miles de personas en la calle, no haya tomado posición. Definir para algún lado es respetable, pero no hacerlo habla de una falta de convicción de hacia dónde quiere ir él y hacia dónde quiere llevar a la Argentina", lanzó la jefa comunal.

El propio legislador justificó su abstención en la madrugada del jueves en la cámara Alta al señalar que al notar que se caía la chance de darle más derechos a las mujeres en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, presentó un proyecto superador para achicar la grieta (ver aparte).

Ayer, tras inaugurar una serie de obras viales en Rosario, Lifschitz opinó sobre la histórica sesión del Senado, que finalmente rechazó legalizar el aborto en el país.

"El debate estuvo lejos de lo que fue en Diputados. Salvo algunas intervenciones, creo que fue bastante pobre en cuanto a argumentos. El resultado estaba un poco cantado desde hacía unos días antes", indicó.

Para el gobernador, "el logro de esta lucha que llevaron adelante muchas organizaciones, muchas dirigentes políticas y fundamentalmente la juventud y las mujeres, es que se convirtió en una lucha que se ha ganado".

El mandatario santafesino confió en que "más temprano que tarde va a haber un reconocimiento jurídico de la situación del aborto y se va a consagrar el aborto legal".

"Seguramente —siguió—será un poco más adelante, pero creo que esto ha servido para demostrar que hay una sociedad civil activa, que está presente, que es protagonista y que quiere una Argentina distinta. Ojalá esto sea interpretado por la política".

Luego, el gobernador aludió a la postura de algunos senadores y senadoras de distintos partidos "que tuvieron una posición muy clara", pero atacó la de otros "lamentablemente de nuestra provincia (haciendo referencia a Perotti), con una posición muy poco clara, muy indefinida. La verdad preocupa que la dirigencia política, ante estos desafíos, no asuma su responsabilidad histórica".

Consultado sobre si le había llamado la atención la actitud adoptada por Perotti, el jefe de la Casa Gris fue contundente: "No me llama la atención, pero lo lamento. La responsabilidad de la política no es especular, sino definir cosas, tomar posición sobre las cosas. No se puede gobernar, no se puede aspirar a ser gobernador, si no se es capaz de tomar decisiones", disparó, en alusión a la ambición de Perotti de sucederlo en la gobernación.

Para Fein, fue "lamentable"

La intendenta no se quedó atrás. "Creo que es lamentable que el senador (Omar) Perotti, de esta provincia, con miles de personas en la calle, no haya tomado posición", sentenció Fein.

Según la jefa comunal, "el hecho de no haber tomado posición significa eso, que no tiene decisión política para llevar adelante ninguna política. Hubiera preferido que definiera para algún lado. Porque definir para algún lado es respetable, pero no hacerlo habla de una falta de convicción de hacia dónde quiere ir él y hacia dónde quiere llevar a la Argentina".

La intendenta dijo haberse sentido "muy orgullosa cuando numerosos senadores y senadoras, y diputados y diputadas, tomaran el ejemplo de Rosario. Creo que Rosario es un ejemplo para el país y lo tenemos que valorar. Son decisiones políticas que no se construyen de un día para el otro. Y para tomar decisiones políticas hay que definirse", arremetió.

"Preocupa que la dirigencia política, ante estos desafíos, no asuma su responsabilidad histórica"