Duelo en la comunidad taxista: el chofer asesinado se iba a casar este viernes

El crimen del taxista Héctor Raúl Figueroa ocurrido este martes por la noche conmueve a toda la ciudad. No fue un intento de robo, no le sacaron ni el celular, billetera u otras pertenencias, le dispararon a quemarropa. Fue sobre el filo de las 23, en Flamarión y Lamadrid. El asesino se dio a la fuga.

El taxista asesinado fue identificado como Héctor Figueroa, de 40 años, quien conducía un Fiat Cronos. Según las primeras informaciones, fue abordado por una o dos personas -aún no fue dilucidado por la policía- en la zona de Uriburu y Vuelta de Obligado y, tras conducir hasta Flamarión y Lamadrid, fue ejecutado de varios disparos.

Hoy, en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular de Catiltar, José Iantosca, recordó que "anoche alrededor de las 23 nos enteramos que habían asesinado a un compañero en Lamadrid y Flamarión. Fue un viaje que tomaron en Uriburu y Vuelta de Obligado, toma por Obligado, lo llevan hasta Flamarión y Lamadrid y cuando llega al lugar aparentemente baja el pasajero y le dispara desde afuera con mucha saña. Es muy raro todo esto".

Iantosca dijo que el conductor no llegó a activar el botón de pánico. "Se ve que ni pudo, hubo muchos tiros, no le robaron nada, estaba el teléfono, la billetera. No hubo intento de robo en ningún momento. A mí me dijeron que fueron entre cinco y ochos disparos".

Respecto a si tenía algún dato del posible móvil del crimen, el taxista aseguró que "es un mensaje para alguien" y recordó que "ayer se dieron dos cosas. Vi publicado en distintos lugares lo que hizo el gobierno provincial con el tema de los presos (de alto perfil) y, además, ayer hicimos varias denuncias con respeto a amenazas de muerte relacionadas al tema de Uber. Honestamente no sabemos nada, pero me juego que tuvo que ver con la primera".