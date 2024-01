Dos limpiavidrios quisieron viajar sin pagar, nos los dejaron y atacaron el ómnibus con una baldosa

No contaban con dinero y el conductor no les permitió viajar. Enojados, arrojaron una baldosa contra el coche.

El hecho se registró la tarde de este lunes en bulevar Avellaneda y Mendoza , cuando dos limpiavidrios abordaron un coche de la línea 35/9 y pidieron a los pasajeros que les abonaran el pasaje ya que no contaban con dinero .

El conductor les indicó que si no tenían no podían bajar porque en caso de accidente el seguro no los cubriría y él iba a tener problemas porque los había llevado sin pagar.