Dos bloques en plena ebullición

Dos bloques políticos son un hervidero. El Frente Progresista estará compuesto por los socialistas Verónica Irizar, Mónica Ferrero, Lorena Carbajal y Susana Rueda. Se agrega María Eugenia Schmuck, Fabricio Fiatti y los pedepistas Aldo Poy y Lisandro Zeno ¿Llegarán al 4 de diciembre las dos candidatas que hasta ayer sonaban: Irizar y Schmuck? En el peronismo, estaban firmes Norma López y Eduardo Toniolli.

El bloque oficialista del intendente electo Pablo Javkin es el que más matices presenta. Rueda seguramente armará su propio monobloque con referencia a la diputada provincial Alicia Gutiérrez (Solidaridad e Igualdad). Carbajal mantiene una sintonía política con Bases, el movimiento socialista que conduce el diputado provincial Eduardo Di Pollina.

"Está todo agarrado con pinzas, veremos cómo se llega al 4 de diciembre, pero habrá definiciones esta semana. Si el intendente tiene que sentarse a definir políticas públicas, debe hacerlo con alguien de extrema confianza que articule estos consensos", dijo ayer una fuente cercana al oficialismo de Javkin en el Concejo.

Por el lado del peronismo, Toniolli evitó postularse al cargo, y prefirió hablar desde su rol de titular del justicialismo rosarino: "Lo del nombre de la persona a la que le toque presidir el Palacio Vasallo me tiene sin cuidado, no así la fuerza política a la que pertenezca. Fein decidió los últimos años garantizarse gobernabilidad con Juntos por el Cambio y resultó lógico que le cediera la presidencia al no contar con mayoría propia".

El concejal prosiguió: "Hoy Javkin tampoco tiene mayoría. Si pretende que su intendencia sea refundacional, lo natural es que la construya con el peronismo, y eso incluye la presidencia del Concejo: somos la fuerza política que va a gobernar Santa Fe y la Nación".

Del lado de Norma López hubo una respuesta clara: "Hay más consenso para que sea una mujer, y al interior del peronismo suena más López que Toniolli".