Dos barrios piden una cancha de golf en el Bosque de los Constituyentes

"Hay una cosa que es importante. Surge de los vecinos en los talleres y reuniones. Hay una larga tradición de jugadores, caddies, hijos, familias. En muchas de estas casas hay palos de golf y de hecho en esta parte del Bosque de los Constituyentes está armada una cancha improvisada marcada con botellas de plástico. El proyecto a nivel urbanístico no transforma el espacio, será un parque público con jardinería pero tomando una actividad que tiene mucho arraigo. Le dio valor la incorporación del Rosario Golf Club, que le dará su apoyo y la participación de Ricardo González (astro rosarinos y campeón de torneos internacionales). Es un proyecto social y urbano con mucha fuerza y estamos en la etapa del diseño del espacio. Insisto no se toca un árbol y promueve la inclusión social a través del deporte", se explayó el secretario de gobierno municipal, Sebastián Chale.

Pero luego de varias reuniones y talleres entre funcionarios y los vecinos surgió la necesidad de armar una cancha de golf "con todas las de la ley" para los vecinos del barrio, que tienen una vinculación muy fuerte con el golf. Decenas de familias viven de llevar las bolsas de palos en las canchas de los clubes más selectos de la ciudad y son justamente de la zona.

canchadegolf2.jpg

Un grupo de ellos, además de asistir a los jugadores de las capas más pudientes de la sociedad, saben y practican este deporte.

El Bosque de los Constituyentes abarca un total de 300 hectáreas en el noroeste rosarino pegado al autódromo Juan Manuel Fangio. Bordeado por el arroyo Ludueña, tiene más de 40.000 árboles de diversas especies y una pequeña laguna artificial con plantas acuáticas, ranas y caracoles.

El espacio es de reserva natural y por ende no es edificable ni modificable. Bordea una parte lindera al Rosario Golf Club y en sus alrededores viven muchas familias humildes que conocen y saben de este deporte. "Quieren que los ayuden, pero sin tocar nada. Solo mantener una parte con el pasto más corto, sin tocar un árbol y hacer unos hoyitos de diez centímetros de diámetro en la tierra. Es lo que les gusta y fueron los propios vecinos quienes nos pidieron avanzar con ésto", destacó la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana Carolina Labayru.

Una figura mundial del deporte

De hecho a las reuniones acudió el mismísimo Ricardo González (correntino y rosarino por adopción de 55 años, golfista reconocido mundialmente por haber ganado torneos en el tour europeo, en el torneo de campeones de Estados Unidos, cuyos orígenes se remontan en haberse iniciado como caddie de pequeño).

canchadegolf3.jpg

De concretarse, se trataría de la primer experiencia de golf social e inclusivo en Rosario. Y para impulsarlo se concretó un esfuerzo conjunto entre el Rosario Golf Club, la Fundación Rosario, y un merendero del barrio. "Es darle un ámbito mejor presentado y más profesional para que los propios vecinos puedan jugar y practicar. De otro modo, no tendrían ninguna chance de hacerlo", remarcó Labayru para insistir: "Contra los que algunos puedan prejuzgar o pensar anticipadamente se trata de un proyecto nacido desde el barrio, promovido por los vecinos y que tiene como efecto la integración e inclusión social, para que muchos jóvenes hagan deporte y no estén sin hacer nada dando vueltas".

>>Leer más: Ricardo González: "El golf me cambió la vida"

Si se acondiciona el terreno para hacer 9 hoyos, representaría unas 3 hectáreas, es decir el 1 por ciento de la superficie que está como área protegida en el bosque.

El proyecto de cancha tomaría una porción del bosque, lindero al Rosario Golf en la zona de las calle Schweitzer.

canchadegolf4.jpg

Queja de ambientalistas y la oposición

Pero no todas fueron señales de apoyo. Diversas organizaciones ambientalistas se mostraron en contra de la concreción de este proyecto que surgió en el marco de la IBF. Y a ellos se sumaron voces políticas como Ciudad Futura.

"El Concejo aprobó un plan de manejo para proteger el bosque, no para ésto. Pero a esta altura no me extraña que se habilite semejante delirio", posteó por sus redes el concejal Juan Monteverde.

El ambientalista César Massi se metió de lleno en el tema. "Allá por 2015 con un grupo de personas arrancábamos nuestra militancia ambiental peleando contra una cancha de golf que querían hacer en la Reserva de Villa Gobernador Gálvez. Habían desmontado cuatro hectáreas en silencio con máquinas del municipio. Diez años después, el mismo verso", indicó en su cuenta de X. Y agregó: "¿De verdad van a entregar tres sectores del Bosque de los Constituyentes para hacer una cancha de golf pública?"

En los últimos años el bosque cedió parte de sus hectáreas para el desarrollo de equinoterapia y dependencias del Imusa. Y algunos metros para ampliar la pista del autódromo Juan Manuel Fangio.

Massi también prosiguió: "El bosque está en medio de una zona con muchas necesidades y demandas sociales. Si eso fuese una razón para ceder partes del bosque, en todos los sectores se necesitan canchas, huertas, dependencias policiales y escuelas".

La cuenta Protegiendo Árboles Rosario también se hizo eco del proyecto en su cuenta de X. "Vecinos de Fisherton, preocupados por el futuro emplazamiento de una cancha de golf de nueve hoyos en terrenos pertenecientes al Bosque de los Constituyentes, queremos recordar que el bosque es área protegida y reserva, además que Fisherton ya cuenta con dos importantes clubes de golf".