"Esta ciudad me ha otorgado grandes honores, enormes satisfacciones y privilegios. El primer privilegio me lo otorgó en 1976, cuando me pude llevar de aquí mi formación profesional, mi diploma de abogado; y hoy en este 2017 tengo la enorme satisfacción de llevarme otro diploma que nos otorga esta Honorable Cámara, en un momento de orgullo y emoción después de 20 años de presidir Editorial Diario La Capital, por lo cual me siento honrado y lo agradezco de corazón", manifestó ayer en Santa Fe el director del Grupo América y presidente de LaCapital, Daniel Vila, al recibir del titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, y del legislador justicialista Roberto Mirabella el diploma de honor con el que distinguió la Legislatura santafesina al Decano de la Prensa Argentina en el sesquicentenario de su fundación.

A instancias del diputado provincial, la Cámara baja santafesina se sumó a la extensa nómina de personalidades e instituciones que distinguieron al diario fundado el 15 de noviembre de 1867 por Ovidio Lagos, entre ellas el Senado de la Nación y el Concejo Municipal de Rosario.

Emoción

Parado frente al hemiciclo del señorial recinto de Diputados que decora desde lo alto del estrado de la Presidencia de la Cámara una exquisita obra pictórica del artista Guillermo Roux, alusiva a la Constitución Argentina, Vila no sólo agradeció "emocionado" el nuevo reconocimiento al diario en circulación más antiguo del país, sino que volvió a hacer hincapié en el fuerte compromiso con el "pluralismo" informativo y la "teoría de los hechos objetivos" , en tiempos en que la "posverdad o la teoría de los hechos alternativos muchas veces tientan al pecado de hacer que una mentira montada sobre grandes aparatos propagandísticos parezcan verdades".

Vila apeló a la "responsabilidad" frente a las "crisis" recurrentes que, según reseñó, se suscitaron a lo largo de la historia argentina, y les cabe tanto a la dirigencia política como a los medios de comunicación. "Contrariamente a los que muchos dicen, las crisis más que oportunidades son situaciones de ruptura y, frente a eso que se rompe, las crisis nos deben llevar a averiguar por qué se producen". En ese sentido, acotó: "No son un legado exclusivo de la Argentina, porque también tenemos el Brexit en Europa, Estados Unidos con su elección reciente o Cataluña. Pero si hay una cosa que tienen las crisis es su reversibilidad, siempre y cuando sean consideradas a tiempo, sino las crisis traen desastre y tragedia, y ni las tragedias ni los desastres son reversibles".

Así, ejemplificó: "En nuestro país si vivimos una crisis, creo que todavía estamos a tiempo de revertirla en la medida en que seamos capaces de mirar esa ruptura que hay en la sociedad y cómo se soluciona. Y esa es una responsabilidad de todos: la política y el Estado tienen que contribuir aportando la legitimidad de la moralidad, es decir sancionando leyes que atiendan los problemas de los argentinos, que son los que recorremos diariamente: la salud, la educación, la seguridad o la economía. Y los medios, que no tenemos una responsabilidad menor y haciendo un mea culpa, porque también estamos en crisis, hemos apostado a algo muy peligroso, que es un término muy moderno que se llama la posverdad o la teoría de los hechos alternativos. Los medios hemos caído en una tentación, en el pecado de hacer que mentiras montadas sobre grandes aparatos propagandísticos parezcan hechos reales. Nosotros creemos en la teoría de los hechos objetivos; ese es el verdadero periodismo, nunca dejar de lado la verdad, los hechos duros, el pluralismo. Pareciera que solamente me interesa mi verdad, sin pensar que con mi verdad y la del otro puedo construir una nueva verdad, que tal vez pueda ser relativa, pero seguramente será más importante que la posverdad", sentenció Vila.

Las expresiones de Vila fueron correspondidas por el presidente de la Cámara de Diputados. "No tenía previsto hablar, pero las palabras de Daniel Vila me sorprendieron gratamente, porque generalmente en este tipo de eventos uno espera palabras de circunstancia, frases hechas y no un análisis como el que hizo sobre crisis, oportunidades y posverdad. Yo tengo 67 años y para los que tenemos esta edad el diario LaCapital es parte de nuestras vidas", consignó Bonfatti.

De la sesión especial participaron, entre otros, el CEO del Grupo América, Sergio Ceroi; el gerente general de LaCapital, Pablo Abdala; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y los diputados provinciales Rubén Galassi, Jorge Henn y Rubén Giustiniani, entre otros.

Video

En la ceremonia se presentó además un video institucional sobre la trayectoria del diario a lo largo de un siglo y medio de labor informativa, además de exhibirse en el hall del Palacio Legislativo una muestra con portadas emblemáticas desde 1867 hasta la actualidad.

El gobernador Miguel Lifschitz, el senador nacional Omar Perotti y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, manifestaron en sendas notas su adhesión al "reconocimiento" otorgado al Decano de la Prensa Argentina "por sus 150 años de labor en el campo de los medios de comunicación", según reza la resolución 1.012 de la Cámara baja santafesina.

alegría. Daniel Vila toma el galardón, flanqueado por los diputados Roberto Mirabella y Antonio Bonfatti.