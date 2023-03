Desde la EPE aseguran que quedan pocos lugares sin luz en Rosario

La situación se vio reflejada no solo con los cortes en domicilios, sino con la suspensión de clases en varias escuelas de la ciudad por problemas en la red de baja tensión que obligaron a redoblar el trabajo de las cuadrillas de la EPE.

epe cortes.jpg Las cuadrillas de la EPE trabajan a destajo para solucionar los problemas en baja tensión en Rosario. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Este miércoles, en declaraciones a La Capital. el vocero de la EPE Gerardo Giri dio explicaciones respecto de las zonas que aún continuaban sin suministro eléctrico: "En media tensión no queda ninguna zona sin servicio. Quedan cortes en baja tensión, que se dan en lugares puntuales y están diseminados por toda la ciudad, como edificios y casas particulares. Tenemos a todo nuestro personal de cuadrillas trabajando en la calle y estimamos que a final del día tendremos todo solucionado".

Acerca de la cantidad de usuarios que habían sido afectados por los cortes, el vocero de la EPE señaló: "No tenemos un número concreto de usuarios afectados, pero es muy menor. No hay en estos momentos ninguna zona grande fuera de servicio. A primera hora de esta mañana había una zona de Fisherton afectada y ya se repuso".

>> Leer más: Piquete de vecinos por un corte de energía que los dejó 48 horas sin luz

Giri se mostró confiado en que las temperaturas no van a trepar nuevamente a los valores que provocaron los graves inconvenientes en la red: "La demanda energética no creo que vaya a ser como en los últimos días porque aparentemente este infierno terminó. Va a seguir haciendo calor pero no con temperaturas que ronden los 40 grados".

Por otra parte, Giri recordó las vías de comunicación para aquellos usuarios que tengan inconvenientes en la línea de baja tensión puedan reclamar para la reposición del servicio: