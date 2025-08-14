La Capital | La Ciudad | peregrinación

Peregrinación a San Nicolás: la organización aclaró los motivos de la suspensión del evento

La comisión organizadora aclaró que este año no se realizará la tradicional caminata debido a razones de fuerza mayor e invitó a los fieles a la edición 2026

14 de agosto 2025 · 13:28hs
Multitudinaria peregrinación desde Rosario al santuario de San Nicolás

Foto: Alfredo Celoria / La Capital

Multitudinaria peregrinación desde Rosario al santuario de San Nicolás, más de 60 kilómetros de recorrido a pie (2013)

La comisión organizadora de la peregrinación a San Nicolás emitió un comunicado para aclarar los motivos por los cuales había decidido suspender la tradicional caminata espiritural prevista para este año. Explicó que la cancelación tuvo que ver con "razones de fuerza mayor" y señaló que la policía santafesina "estuvo dispuesta" a realizar el acompañamiento del evento, que suele reunir cerca de 100 mil fieles desde Rosario hasta la ciudad bonaerense.

La explicación de la Comisión General que organiza la tradicional peregrinación año tras año surgió a partir de la respuesta que brindó el gobierno provincial para desmentir la versión inicial publicada por los organizadores.

La misma giraba en torno a que la suspensión de la peregrinación tenía que ver con que las autoridades provinciales no podían garantizar la seguridad del evento.

"Tanto la Peregrinación Rosario-San Nicolás como otros eventos ya previstos en el calendario anual, están contemplados en la grilla de los movimientos masivos que se realizan en la provincia, por tanto están previstas sus coberturas de antemano", enfatizó el gobierno provincial en un comunicado y solicitó la "corrección de dicho comunicado".

peregrinacion

>> Leer más: Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores

Sin peregrinación "por razones de fuerza mayor"

Es por eso que la Comisión General Peregrinación a San Nicolás señaló más tarde: "Ante los reiterados comentarios de conocimiento público decidimos comunicar de una manera más entendible lo sucedido en estos días".

Y, en ese sentido, aclaró: "La decisión ha sido tomada por razones de fuerza mayor, principalmente debido a la realización del evento deportivo Jadar, de gran convocatoria, junto con otras actividades provinciales de relevancia, que demandan un operativo extraordinario".

También aclaró que "si bien los organismos como la policía estaban dispuestos a hacer el acompañamiento, se necesita el total de los recursos como todos los años para la realización del mismo, sobre todo la parte sanitaria".

"Es importante aclarar que esta suspensión no responde a la negativa de ninguna persona ni institución a colaborar", enfatizó.

Por último, los organizadores concluyeron con el pedido de acompañar con la oración para poder reencontrarse con los fieles en 2026.

Noticias relacionadas
Rosario no marchará a San Nicolás este año

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

El Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos, artesanías, cosmética natural, moda sustentable y alimentos elaborados con materias primas regionales.

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

UNR. En la segunda mitad del año se dictarán más de 18 cursos nuevos, cinco de ellos con doble comisión para ampliar los cupos disponibles.

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Las inspecciones por robo de energía se hicieron en julio.

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Lo último

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: Mi abuelo estaría orgulloso

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Será el próximo 13 y 14 de septiembre. En un principio la habían suspendido argumentando que la provincia “no podía garantizar el operativo de seguridad”

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Ovación
Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior
Ovación

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Carlos Quintana: Miramos de reojo a Newells, pero estamos enfocados en Riestra

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana