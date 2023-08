Denunció que dos perros abandonados "destrozaron" al suyo en el barrio La Florida

Un vecino denunció que dos perros abandonados en la zona del barrio La Florida atacaron de manera feroz a su perro y lo "destrozaron", a tal punto que no hay expectativas de que el can pueda sobrevivir a raíz de las heridas sufridas tras el ataque perpetrado este martes por la mañana. Por otra parte, aseguró que desde la línea 147 no le brindaron una solución y que desde el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) directamente no lo atendieron. "Esto puede transformarse en una bomba a punto de estallar", advirtió en alusión a la factibilidad de que los canes puedan atacar a cualquier persona.