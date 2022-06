Denuncian que las ambulancias privadas del Pami no cumplen con los traslados

Los choferes de ambulancias del Pami protestaron este miércoles para denunciar que las empresas privadas no cumplen con el traslado de pacientes y por esa razón deben hacerse cargo de esos traslados con los móviles obsoletos y sin mantenimiento. Según aseguraron, cuando elevan el reclamo a casa central les responden que el servicio está privatizado y es por esa razón que no renuevan ni reparan las unidades propias. Es por eso que solicitaron recuperar el servicio y destinar esos fondos privatizados a la reparación y renovación de la flota.

En diálogo con La Capital , el delegado de ATE Guillermo Grand aseguró que de las 14 ambulancias propias que están distribuidas en Pami I y II, solo ocho funcionan pero "no están en óptimas condiciones" de realizar una prestación adecuada tanto para pacientes como para los empleados que viajan en las mismas. "Las camillas se desprenden, las sillas de ruedas están obsoletas y hay cinturones de seguridad que ya no funcionan, ya que muchas ambulancias son del año 2012 y están cacudas", señaló.

Este reclamo viene a colación de que las empresas privadas, Primaria, AyS (ex CGyL) y Puerto Emergencia, "no buscan a los pacientes" y por tal motivo deben absorber "el 80% de los traslados con móviles propios que no están en condiciones de circular por falta de mantenimiento y elementos de trabajo para garantizar la seguridad de los abuelos y de los trabajadores que se trasladan en los mismos".

"Hemos hecho muchas presentaciones y pedimos que se arreglen pero desde la casa central de Capital Federal nos dicen que el servicio está privatizado", seguró Grand en declaraciones al programa "Trascendental" de LT8. Y precisó que "los móviles están vencidos y no tienen mantenimiento, con lo cual acarrean problemas de dirección, frenos, falta de balizas, sirenas y renovación de cubiertas. Están realmente en situación crítica porque la empresa privada no cumple".

"No vamos a permitir que los pacientes sigan perdiendo los turnos para estudios o esperando largas horas porque las empresas no cumplen, por eso estamos pidiendo puntualmente la recuperación de pacientes que fueron tercerizados y poder garantizar la prestación a los abuelos con los fondos que se destinan a las empresas privadas", sostuvo.