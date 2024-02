Dengue: en Rosario ya son 1.741 casos y las zonas oeste y noroeste las más afectadas

"Rosario está rodeado de países con dengue, no estamos al margen"

En cuanto a las tareas para enfrentar al dengue, indicó que "esta semana se vienen haciendo actividades preventivas y por eso sumamos dos operativos diarios en estas zonas que concentran la mayor cantidad de casos. Y en función que se vayan concentrando pequeños cluster de casos se irán haciendo bloqueos más focales".

Asimismo, hizo hincapié en que "se trabaja fuerte en la atención para darle respuestas a la gente, sobre todo a la que vive en las zonas con mayores riesgos y haciendo un seguimiento diferencial para evitar complicaciones".

"En lo que va de la temporada se visitaron 2.470 viviendas, en las que se realizaron tareas de descacharrado y fumigación", añadió Vignoni. Y por último explicó que "las zonas donde se van definiendo estos espacios de intervención tienen que ver con el mapa de calor, que es dinámico, que se chequea semana a semana y se notifica al sistema nacional".

En todo el territorio provincial

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que la provincia registró en la última semana 681 nuevos casos de dengue. De esta forma, ya son 1.967 el total de contagios registrados desde el año pasado.

Los nuevos casos detectados en los últimos siete días se registraron en localidades del centro, norte y sur de la provincia, según el reporte epidemiológico brindado este jueves por la directora de Prevención y Promoción de la Salud de la cartera sanitaria provincial, Analía Chumpitaz.

"La circulación viral autóctona es por los serotipos 1 y 2, presentándose los brotes circunscriptos y controlados por las actividades locales de bloqueo, siendo la circulación más intensa en el Nodo Rosario, que acumula el 69% de los casos" de dengue, informó la cartera sanitaria.

Llegó para quedarse

Por su parte, el infectólogo Julio Befani realizó un análisis de la evolución de los casos de "esta enfermedad que llegó para quedarse y hay que ocuparse se ella" y que si bien "en Santa Fe se confirmaron en la semana pasada más de 500 casos y en esta última 681, son 14 provincias argentinas las que tienen circulación viral y los países limítrofes tienen muchos casos de dengue".

"Brasil tiene un alerta y sufrimos las consecuencias. Otros países como Paraguay y Bolivia no brindan información fidedigna. Por eso digo que estamos rodeados de países que tienen mucha cantidad de casos y no podemos permanecer al margen de los contagios", agregó el ex jefe de infectología de la provincia.

Asimismo, recordó que "ante casos sospechosos lo primero que hay que hacer a nivel sanitario es un bloqueo, un descacharrado o limpieza, que es fundamental para impedir que todas las larvas que están en reservorios o posibles criaderos no se sigan reproduciendo".

Y amplió: "Hay que entender que también es necesaria la fumigación, pero no es lo único que nos va a ayudar. La fumigación lo que hace es matar el mosquito adulto, que vuela, pero no a las larvas o a los huevos que quedan en reservorios que están en nuestros domicilios. Eso es responsabilidad de cada uno".

Por último, recordó que "las personas con síntomas deben buscar asistencia médica. Y es fundamental no automedicarse. Ante la aparición de un cuadro febril tipo gripal, que no tenga nada respiratorio de vías superiores, hay que consultar con un profesional médico porque puede ser un caso de dengue", a la vez que repasó los síntomas: "Dolor de cabeza, fiebre y malestar general, en especial el dolor corporal, por eso se la llama enfermedad rompehuesos".