Dengue: advierten que "no se está dando una guerra efectiva" y que "la situación es cada vez peor"

Mientras en Rosario la cantidad de casos de dengue ronda los 4.000, el infectólogo Hugo Pizzi realizó una corrección sobre los últimos datos a nivel nacional brindados por el Ministerio de Salud , que marcan 40 mil casos en el territorio nacional, al señalar este martes que " son casi 50 mil" . Al mismo tiempo, consideró que en materia de prevención "no se está dando una guerra efectiva " y que la situación es "cada vez peor ".

Acerca de las medidas domésticas para evitar el ataque del mosquito transmisor del dengue, el aedes aegypti , Pizzi dijo que en las casas particulares "se debe mantener el patio limpio, sin yuyos y no tiene que haber acumulación de agua . En puertas y ventanas se debe colocar una tela plástica que se adhiere a la puerta y se saca en invierno. Y hasta hemos visto que se está volviendo al tul , que es un material barato y que es una barrera infranqueable para cualquier tipo de insecto ".

Acerca de la vacuna señaló que "se está poniendo gratuitamente en Formosa, Catamarca, Salta y en otras provincias, pero hay 300 mil argentinos que necesitan esa vacuna. Porque desde 1997 hasta ahora esa cantidad de personas sufrieron la enfermedad. Que es rara, al revés de las comunes, porque quienes ya tuvieron dengue están más expuestos si vuelven a ser picados por el mosquito". Además, destacó la necesidad de que las fumigaciones "tengan continuidad" y que se realicen cada 10 días.

"Y sobre el uso de repelente pedimos a la población que compre en una droguería la droga madre que se llama Deet, que es más económica, y que diluida al 30% con alcohol brinda una protección de hasta seis horas", destacó el profesional como otra de las medidas preventivas.

Acerca de cómo consideraba la situación del dengue en el país, el médico de la Universidad Nacional de Córdoba fue contundente: "Creo que está cada vez peor. Hay muchas estrategias y formas de combatirlo, pero no veo una guerra que sea efectiva. Vamos a tener que hacer una lucha frontal y no ir detrás de los problemas como se hace muchas veces. Hablemos de medicina preventiva, algo que aquí no se hace. Si siempre vamos a ir corriendo detrás del problema, el éxito va a estar menguado por muchas circunstancias".