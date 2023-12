Defensa del consumidor: cuáles fueron los principales reclamos de los rosarinos en 2023

Tarjetas de crédito que no fueron solicitadas y que generan un cargo al usuario, problemas vinculados con el alquiler, compras virtuales que no resultan, la interrupción sistemática del servicio de cable o internet, sobrefacturación de servicios básicos, el colectivo que no llega. Los cambios de consumo y la modificación de la relación entre las empresas y sus usuarios y consumidores tuvieron como resultado una serie de inconvenientes que pusieron incómodos a los rosarinos.