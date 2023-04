Damián Delorenzi, un apasionado por la cocina que alguna vez soñó con ser arquero

La sociedad rosarina recibió con tristeza la noticia del fallecimiento del chef Damián Delorenzi , hallado muerto este miércoles en su local de Santiago al 200. De acuerdo a las primeras informaciones trascendió que no hay indicios de participación de terceros y que los responsables de la investigación secuestraron un arma. Interviene la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción, la que ya ordenó la autopsia y el correspondiente dermotest.

En la charla, contó que le cocinó "a muchas personalidades cuando trabajaba en el primer hotel 5 estrellas de Rosario. Pasaron Gustavo Ceratti, Javier Calamaro, Joaquín Sabina, Juan Manuel Serrat, Leonel Messi y los jugadores de distintas selecciones. Pero el que me hizo temblar las piernas fue Diego Maradona, porque tiene una magia única".

-¿Qué querías ser de chico?

Arquero de Rosario Central. Fui capitán cuando jugaba al fútbol en Club Provincial y siempre le cocinaba a los otros chicos. Cuando me di cuenta que no iba a destacarme en este deporte, me incliné por la cocina.

-¿Quién te enseñó?

Yo tuve un regalo de Dios que fue estar rodeado de mis cuatro abuelos. En mi familia existió siempre esa cultura del inmigrante, la tradición de las reuniones familiares y la mesa del domingo. La esencia de mi cocina está impregnada de esos encuentros, tradiciones, del calor y el afecto de mis abuelos.

-¿Cuál fue la primera comida que te impactó?

Me gustaba todo. Pero me impactó verlo a mi abuelo cocinando un lechón en el taller. Todos lo aplaudían. Me acuerdo que lo fue buscar una semana antes, lo preparó y lo cocinó para todos. Recuerdo esa gran mesa, el vino, las picadas. También el pollo casero de granja de mi tío, las pastas de mi abuelo.

-¿Preferís cocinar en verano o en invierno?

Prefiero cocinar cuando sea. Hacer solo eso, sin tener que preocuparme por la administración, las ventas, dirigir el equipo. El otoño y la primavera son ideales por la temperatura y además aparecen muchos productos de estación.

-¿Te gusta hacer ejercicio?

Entrené toda mi vida, además de jugar al fútbol.

-¿Series o películas? ¿Las últimas tres que viste?

Estuve un año sin mirar nada. Ahora que me estoy acomodando, arranqué en Netflix con Cobra Kai que me hizo muy bien. También estoy viendo Fórmula 1, ya que se ve mucho de lo que es el trabajo equipo.

-¿Te gusta leer? ¿Cuál fue el primer libro que recordás?

Me encanta leer. El primero que recuerdo es "La Guía para la Vida" de Bart Simpson. De hecho, se lo acabo de regalar al hijo de uno de mis proveedores que empezó a descubrir el placer de la lectura.

-¿Cómo te definen tus amigos?

Un ejemplo como trabajador, un excelente cocinero y una persona que siempre está presente (dicho por su amigo Nacho).

-¿Cuál es tu lugar favorito en la ciudad?

Al final de calle Salta, hay un sector en el que hay dos árboles y se abre una vista impresionante del río. A veces se visualiza como una bruma y el agua va cambiando de color. Según el horario hay distintos cuadros. Esa vista me ha inspirado en la creación de algunos platos.

-Imaginá que hoy te dicen que mañana te podés ir de viaje a donde te gusta, ¿qué destino elegís?

Florencia, sin dudas.

-¿Un papelón en cámara?

Muchos, pero te puedo me quedó grabado algo que sucedió en Plan A del Mediodía, que salía en vivo. Hice calamares rellenos y cuando lo voy a poner en el agua, se me resbala y salpica agua hirviendo, que moja a Valeria Arca, una de las conductoras que obviamente se quemó. Me puse fucsia y quedó todo registrado por el vivo.

-¿Qué personalidades famosas probaron tus platos?

-¿Una cuenta pendiente?

Me hubiese gustado poder cocinarle al Gato Dumas, con quien tuve una relación muy cercana. Tengo la suerte de tener de “madrina” a su viuda y su hija es como mi prima. Sin embargo, nunca llegué a prepararle alguna de mis recetas.