Cuatro rosarinos llegaron a la cumbre del ajedrez sudamericano

Hasta allí llegaron los deportistas rosarinos acompañados por el profesor Cristian Sanhueza. Ibarra y Abramor participan de la categoría sub 18; Carrizo es sub 16; Simbler es el más chico del equipo, aún no cumplió los diez años. Todos tuvieron una participación destacada en los últimos campeonatos argentinos.

Los jugadores forman parte del Programa Municipal de Ajedrez. Actualmente están dentro de la escuela de entrenamiento intensivo y son considerados, a nivel nacional, los mejores jugadores de su categoría.

En el torneo que se está realizando en estos días, los jugadores competirán con sus pares de otros países de Latinoamérica y su paso por esta instancia, sentará precedentes para otro tipo de actividades que se realicen en el mundo. La fecha de regreso es el 7 de diciembre y ahí se sabrán los resultados definitivos.

En todos los distritos

El Programa Municipal de Ajedrez está presente en los seis distritos de la ciudad a través del dictado de talleres de formación deportiva en diversas instituciones y de cursos de alfabetización escolar en escuelas públicas.

Su objetivo principal es acrecentar y difundir la práctica del ajedrez para promover el desarrollo del pensamiento y acentuar pautas de conducta fundadas en distintos valores.

Este accionar integra la promoción del ajedrez como herramienta pedagógica y de formación en valores, de integración social y de transmisión democrática de la herencia cultural.

El programa tiene metas ambiciosas: desarrollar el pensamiento lógico abstracto, promover la concentración y la memoria, explorar los alcances y expandir los límites de su propia intelectualidad, educar en el método científico y estimular su creatividad, favorecer la consecución de un pensamiento reflexivo y descentrado, promover una actividad planificada a corto, mediano y largo plazo, orientada a fines predeterminados, expresar su personalidad a través de la intervención singular en una experiencia lúdica, abrir canales de comunicación con sus pares.